Marktplatz Offenbach: Schönheitskur schon vor Eröffnung nötig

Von: Christian Reinartz

Teilen

Die scharfe Trennlinie verdeutlicht den Unterschied zwischen einer gereinigten Platte und einer Platte, die ein paar Monate auf dem Offenbacher Marktplatz auf dem Buckel hat. Nachdem ein Mitarbeiter mit einer Spezialmaschine nahezu kochendes Wasser unter Hochdruck auf die Steine gesprüht hat, wird der Dreck abgesaugt und landet unter ordentlich Dampfentwicklung im Gulli (rechts unten). Danach muss die ganze Fläche allerdings neu verfugt werden. © Reinartz

Kurz vor der offiziellen Eröffnung ist der neu gestaltete und mit hellen Bodenplatten belegte Marktplatz schon so dreckig, dass er einem Fleckenteppich gleicht (wir berichteten) und eine tiefgehende Grundreinigung nötig wird.

Offenbach – Es soll offensichtlich gut aussehen, wenn am 9. September die Dezernenten den zähen Mammut-Umbau endlich offiziell abschließen und den Marktplatz eröffnen – mit Lasershow versteht sich. Zuvor haben die Verantwortlichen im Rathaus eine mehrtägige Schönheitskur für den Bodenbelag gebucht. Mittels eines Extrem-Hochdruckreinigers strahlt eine Spezialfirma aus Esslingen nahezu kochendes Wasser auf die verschmutzten Steine und saugt alles wieder aber. So sollen Ablagerungen und Dreck aus dem offenporigen Belag herausgeholt werden, erklärt Wolfgang Dannecker, Geschäftsführer bei Wolf´s Flächenreinigung. Und weil die Maschine alles andere als geräuscharm ist, wird in diesen Tagen der Fleckenteppich zusätzlich mit einem Lärmteppich überzogen. Am Ende soll der neue Marktplatz wieder wie neu aussehen.

Scharfe Trennlinie demonstriert, wie dreckig die Platten waren

Wie groß der Effekt sein wird, zeigt ein Blick auf die Trennlinie zwischen gereinigtem Bereich und dreckigen Platten, während sich im Hintergrund Danneckers Mitarbeiter mit dem dröhnenden Super-Hochdruck-Reiniger Zentimeter für Zentimeter heranarbeitet. Ein paar Meter weiter dampft es aus einem Gulli wie sonst nur im New Yorker Winter. „Wir nutzen heißes Wasser, um die Reinigungsleistung zu verbessern“, sagt der Firmenchef. Das Ergebnis ist beachtlich Auf der einen Seite sauberer Stein, direkt daneben derselbe mit dem Marktplatzdreck der vergangenen Wochen und Monate.

Stadtsprecher Fabian El Cheikh räumte schon vor einiger Zeit auf Nachfrage ein, dass Flecken und Verschmutzen auf hellem Boden schneller auffielen als auf dunklem. Das könne man auch sehr gut in der Fußgängerzone beobachten. Auch seien seinerzeit dort bereichsweise helle Steine verbaut worden. „Die Verschmutzungen sind dort ähnlich wie am Marktplatz und die Flecken sieht man auf diesen hellen Steinen ebenfalls deutlicher als auf dem dunklen Material drumherum“, sagte der Sprecher damals. Beim Marktplatz falle das nun besonders auf, weil eine große Fläche neu gepflastert worden sei. Zudem werde bei Neuanlagen aufmerksamer hingeschaut. Das Material sei jedenfalls in jeder Hinsicht über Zweifel erhaben und gutachterlich bestätigt.

Schmutzanfällige Hightech-Steine

Dannecker erklärt die Schmutzanfälligkeit: „Das sind Hightech-Steine, die zum einen wegen ihrer hellen Farbe weniger Hitze aufnehmen und zum anderen so offenporig sind, dass sie Wasser wie ein Schwamm aufsaugen können und dieses sogar bis ins Erdreich durchlassen.“ So könne man sich eine teure Kanalisation sparen, während das Grundwasser aufgefüllt werde. Bekannte Nebenwirkung sei, dass sich Schmutz und verschüttete Getränke in den Poren festsetzten. Deswegen ist eine solche Reinigung, wie sie jetzt am Marktplatz vollzogen wird, laut Dannecker ein wiederkehrendes Muss. „Denn mit der Verschmutzung verringert sich auch die Durchlässigkeit der Steine“, erklärt er. „Durch so eine Reinigung stellen wir also auch wieder die Funktionalität her.“ Einen Richtwert, wie oft so eine Tiefenreinigung nötig ist, gibt es ihm zufolge nicht. „Das liegt immer an der jeweiligen Belastung und Verschmutzung. Das kann in Innenstädten schon zweimal im Jahr nötig werden, in anderen Bereichen vielleicht alle fünf Jahre.“

Dass es beim Offenbacher Marktplatz nur wenige Monate waren, will er nicht bewerten. Dazu kenne er die Stadt zu wenig. Die plant unterdessen mit zwei Reinigungsgängen pro Jahr. Die Kosten dafür liegen bei 30 000 Euro. Aus dem Rathaus war aber auch zu hören, dass man bei der Entscheidungsfindung für den Belag ursprünglich einmal von längeren Reinigungsintervallen ausgegangen sein soll.