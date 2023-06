Offenbacher Pöbel-Eck: Alkoholverbot tritt am Montag in Kraft

Von: Christian Reinartz

Im rot markierten Bereich gilt ab Montag Alkoholverbot im öffentlichen Raum. © Vermessungsamt Stadt Offenbach

Es hatte sich schon vor Tagen abgezeichnet, jetzt ist es amtlich. Das lang diskutierte Alkoholverbot rund um das in Polizeikreisen sogenannte Pöbel-Eck kommt.

Offenbach – Ab Montag dürfen, so die Stadt, in einem festgelegten Bereich rund um die Ecke Geleits- /Herrnstraße im öffentlichen Straßenraum keine alkoholischen Getränke mehr konsumiert werden. Zunächst soll das Verbot bis Ende September gelten. Dann wird die Situation neu beurteilt.

Grund für das harte Durchgreifen ist laut Verwaltung die erneute Zunahme an Beschwerden über Lärm, Verschmutzungen und Belästigungen in diesem sensiblen Gebiet. Auch, weil sich in direkter Nachbarschaft die Eichendorff-Grundschule, die Erich-Kästner-Schule und eine Kita befinden. Das Verbot umfasst die Geleitsstraße im Abschnitt zwischen Marktplatz/Waldstraße und Mittelseestraße, die südliche Herrnstraße zwischen Große Marktstraße und Geleitsstraße sowie den nördlichen Teil der Groß-Hasenbach-Straße zwischen Geleits- und Bleichstraße.

Bei Konsum kann Platzverweis ausgesprochen werden

Laut Stadt erfolgt die Regelung im Zuge einer Allgemeinverfügung auf Basis des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Die Stadtpolizei kann nun im Fall von Konsum einen Platzverweis aussprechen, was zuvor nicht möglich war.

Das Pöbel-Eck hatte sich im Lauf der Jahre als Treffpunkt vor allem für Südosteuropäer etabliert, die dort mitunter schon in den Morgenstunden herumlungern und bechern. Oft eskalieren die Treffen und enden vor allem in den Abend- und Nachtstunden in Alkoholexzessen (wir berichteten). Über viele Jahre hatte es zwar immer wieder Anläufe für ein Alkoholverbot gegeben. Das war jedoch immer wieder an politischen Bedenkenträgern gescheitert.

Notdurft, Erbrochenes, Müll

Ordnungsdezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) spricht von „typischen alkoholbedingten Verhaltensweisen, unter denen die Nachbarschaft leidet.“ Schilderungen von Passanten, Eltern und Anwohnern ebenso wie die vielfachen Einsätze der Stadtpolizei belegten diese. „Das reicht von lauten Unterhaltungen bis hin zum Schreien, verbal-aggressive Auseinandersetzungen, meist unter den Gruppenmitgliedern, sowie enthemmtes Verhalten: Müll und leere Flaschen werden achtlos auf die Straße geworfen, manch einer verrichtet seine Notdurft am Grünstreifen zur Schule und auf dem Schulweg liegen leere Flaschen und Erbrochenes, weil der Stadtservice hier nicht rund um die Uhr hinter den Menschen her reinigen kann“, zählt Weiß auf. Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) steht voll dahinter: „Für Paul-Gerhard Weiß und mich ist deshalb völlig klar: In diesem Maße können wir die dort stattfindenden Beeinträchtigungen nicht weiter dulden.“

Trinkexzesse in den Abendstunden