Sana krempelt Klinik-Areal im Süden um

Alt und Neu: Den an dieser Stelle sichtbaren Kontrast auf dem Klinik-Gelände wird es bald nicht mehr geben. Das graue Reinhold-Latzke-Haus, heute Sitz der Verwaltung, wird abgerissen, ein „fünfter Finger“ an seiner Stelle den roten Neubau gesetzt. Davor - in Richtung Beethovenstraße - kommt die dreigeschossige Psychiatrie.

Offenbach - Der Sana-Konzern möchte langfristig das Klinik-Areal im Offenbacher Süden kräftig umkrempeln. Dazu ist ein Bebauungsplan notwendig, den der Magistrat beschlossen hat. Von Martin Kuhn

Nun beginnt ein langwieriges Anhörungs- und Genehmigungsverfahren – etwa für eine geänderte Verkehrsführung. Auf dem gut 110 Hektar großen Grundstück zwischen Starkenburgring, Sprendlinger Land- und Beethovenstraße will der Sana-Konzern, der das Krankenhaus 2013 gegen einen symbolischen Euro von der Stadt gekauft hat, noch viel mehr bewegen, als bislang zu sehen ist: Das war der Abriss der beiden Wohnheime an der Lortzingstraße und an deren Stelle aktuell der Neubau der Verwaltung und die Errichtung neuer OP-Säle an der Klinik-Südseite.

Das ist erst der Anfang. Nach Fertigstellung räumt die Verwaltung das Reinhold-Latzke-Haus, das fällt und Platz macht für einen neuen, fünften Klinik-Finger, der eine höhere Bettenzahl ermöglicht. Davor setzen die Planer die dreigeschossige Psychiatrie – mit Platz für Apotheke und Materialwirtschaft. Beides ist derzeit noch im alten Bettenhaus untergebracht, das dann endlich geschleift werden soll.

+ Solche Situationen soll es künftig nicht mehr geben. Der Bebauungsplan fürs Klinik-Areal sieht unter anderem vor, dass diese Ein- und Ausfahrt am Starkenburgring entfällt. © Kuhn Peter Lang, Projektleitung der Sana Klinikum GmbH: „Wir wollen es weghaben, da es aktuell erhebliche Kosten verursacht.“ Auf Details geht Lang vor Journalisten nicht ein, aber ein großer Teil wird offenbar für die Bewachung des Zentralbaus ausgegeben. Anstelle des immer noch dominanten Baus ist ein gut 850 Quadratmeter großer und öffentlicher Park vorgesehen. Die weiteren Pläne: Erweiterung des Parkhauses, Neubau für klinikaffine Nutzungen, Wohngebäude im Südwesten, Schließung der heutigen Zufahrt am Starkenburgring, Weiterführung des historischen Grünrings im Norden, weitere optionale Bauflächen im Kern... In der Summe sind es 80 bis 100 Millionen Euro, die Sana investiert.

Dem Laien wird es da leicht schwindelig, ob der Dimensionen und Summen allein für dieses Projekt. Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß spricht lieber von einem „forschen Tempo“ an allen Ecken der Stadt und rechnet dem Klinikum dennoch eine besondere Stellung zu: „Die Erweiterungen garantieren weiterhin eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung für unsere Bürger.“ Die Sana-Pläne seien ein „klares Statement“ für den Standort Offenbach, den Sana gemeinsam mit der Stadt entwickele. Die hatte sich vor fünf Jahren beim Verkauf eine Mitsprache gesichert: Sie hält eine Sperrminorität von zehn Prozent, um in strategischen Belangen mitreden zu können.

Bevor das ganz große Rad gedreht werden kann, hat das Baurecht allerdings ein aufwändiges Verfahren gesetzt: Stimmen die Stadtverordneten in ihrer Januar-Sitzung dem Aufstellungsbeschluss zu, folgen: Konkretisierung der Planungsvorstellungen, Vorentwurf, frühzeitige Bürgerbeteiligung, Planentwurf, Offenlegungsbeschluss, förmliche Bürgerbeteiligung, Satzungsbeschluss, Inkrafttreten. Daher sind alle Beteiligten mit einer zeitlichen Prognose äußerst zurückhaltend: Mit einer Baugenehmigung rechnet man frühestens in einem Jahr. Als Bauzeit kalkulieren die Experten zwei bis zweieinhalb Jahre. Das beinhaltet: Der Abriss des ehemaligen Zentralbaus startet frühestens 2023.

Einen gestalterischen Mehrwert erhofft sich die Stadt fürs Umfeld. Eine Nord-Süd-Achse (grob: Hohe Straße bis Richard-Wagner-Straße) ist Fußgängern vorbehalten, der Besucherverkehr wird an der Sprendlinger Landstraße gebündelt und ins Parkhaus geleitet, das durch die Erweiterung näher an den derzeit kaum sichtbaren Haupteingang rückt. Der Logistik- und Rettungsverkehr wird im östlichen Teil des Klinik-Areals konzentriert. Zu verkaufen ist dem Bürger an dieser Stelle allerdings noch die Kröte, dass dafür der bestehende Grünring zwangsläufig durch eine neue Zufahrt am Starkenburgring durchschnitten werden muss.