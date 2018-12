Sana-Klinikum: renommierte Strahlenklinik auf neusten Stand gebracht

Offenbach - Ein Jahr Umbau liegen hinter der Strahlenklinik am Sana-Klinikum Offenbach. Weiterhin zählt sie zu den modernsten Therapie-Einrichtungen der Region.

Angestrebt ist eine optimale und nebenwirkungsarme Strahlenbehandlung von Tumorerkrankungen und gutartigen Erkrankungen.

Fünf Fach- und zwei Assistenzärzte unter Leitung von Prof. Dr. Peter Niehoff, sechs medizinische Physiker, 17 Medizin-Technische Radiologie-Assistenten (MTRA) und ein IT-Administrator verbinden an der Strahlenklinik am Sana-Klinikum Offenbach umfangreiche medizintechnische Ausstattung und persönliches Know-how.

Dazu hat das gesamte Team in den letzten Monaten umfangreiche Veränderungen vorgenommen: Prozesse wurden überdacht und neu geordnet, es wurden hohe Summen in die medizintechnische Ausstattung investiert, ein neues Planungssystem ist eingeführt.

+ © Sana Vereinfachte Abläufe sollen mehr Patienten-Komfort schaffen. „Wir haben den gesamten Behandlungsprozess überdacht, vom ersten Beratungsgespräch bis zum Abschluss der Therapie“, erklärt Chefarzt Niehoff. „Der ‚Care Path‘, also der Behandlungsweg, war über die Jahre hinweg gewachsen und zunehmend verschlungen. Jetzt stellen wir den Patienten in den Mittelpunkt, wir haben die Prozesse deutlich verschlankt und den Weg sozusagen begradigt.“

Die Vorteile für Mitarbeiter und Patienten zeigen sich schnell: Alle wissen jederzeit, wo der betreffende Patient gerade im Behandlungsprozess steht. Das spart unnötige Arbeit und gibt auch dem Patienten sehr viel Sicherheit und Klarheit. „Das macht die Diagnose noch nicht einfacher“, fügt die leitende Oberärztin Dr. Silla Hey-Koch an, „aber die Sicherheit in der Therapie kommt auch dem Heilungsprozess zugute.“

+ © Sana Ende 2017 und 2018 wurden die medizintechnischen Kernstücke der Strahlenklinik, die beiden Linearbeschleuniger, gegen neue Geräte ausgetauscht. Die Investitionen kommen den Patienten täglich zugute. Denn seitdem können die Experten der Klinik mit zwei identischen Anlagen arbeiten. „Wenn wir die Therapie für einen Patienten festgelegt haben, also die Intensität der Strahlen und die exakte Position des Patienten zum Bestrahlungsgerät“, so Niehoff, „werden diese Daten gespeichert und sind jederzeit und von beiden Geräten millimetergenau abrufbar.“

Ein neues Kamerasystem hilft, den Patienten präzise zu vermessen und ihn jederzeit in wieder in die identische Bestrahlungsposition zu bringen. Das System erkennt auch kleinste Bewegungen während der Bestrahlung und schaltet sich dann sofort aus. „Für den Patienten bedeutet diese exakte Ausrichtung eine höchst präzise Bestrahlung und weniger beziehungsweise geringer dosierte Bestrahlungseinheiten. Außerdem musste früher die exakte Bestrahlungsposition auf dem Körper des Patienten markiert werden. Das ist unübersichtlich und birgt Risiken. Denn über einen Therapiezeitraum von bis zu sechs Wochen mussten diese Markierungen aufrechterhalten werden. Hier sieht Niehoff einen ganz wesentlichen Vorteil für seine Patienten: „Das bedeutet, der Patient war früher beschränkt in der täglichen Hygiene. Manche fühlten sich durch die vielen Striche auch stigmatisiert, da sie sofort „erkennbar“ waren. Das fällt jetzt weg. Geht es dem Patienten gut, kann er so „unerkannt“ am sozialen Leben teilnehmen. Das entlastet enorm und verbessert die Lebensqualität während der Therapie.“

Das neue Kamerasystem wird bereits standardisiert bei der Atem-kontrollierten Bestrahlung von Brust- und Lungenkarzinomen und in den kommenden Monaten bei allen Therapien genutzt.

Abrissarbeiten am Luftschutzbunker Zur Fotostrecke

„Insgesamt wurde die Strahlentherapie viel individueller“, beschreibt Niehoff die dritte große Veränderung in seiner Klinik. „Wie viele Bereiche der Medizin ist auch die Strahlen- beziehungsweise Radiotherapie sehr dynamisch.“

Gab es früher in der Regel zwei Schemata, wie ein Tumor bestrahlt wurde, gibt es jetzt viel mehr und flexiblere Ansätze. Das bedeutet, die Therapie kann viel individueller an Größe, Ausformung und eventuell erfolgter Streuung des Tumors und am allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten ausgerichtet werden und immer wieder auf Veränderungen innerhalb des Behandlungsprozesses reagieren. Niehoff: „Dabei haben wir auch alle unsere Behandlungsabläufe auf den Prüfstand gestellt, und den aktuellen Leitlinien-Empfehlungen der Fachverbände angepasst. Diese ‚Standard Operating Procedures‘, kurz SOP, helfen den Medizinern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und so immer wieder vergleichbare Qualität zu liefern. Das gibt dem Patienten Sicherheit, und wir verbessern so die Effizienz unseres Handelns.“

Niehoff, der seit September 2016 die Strahlenklinik leitet, und sein Team betreuen täglich bis zu 80 Patienten. Dies sind zum einen Patienten aus den verschiedenen onkologischen Kliniken am Sana Offenbach, zum anderen aber auch aus anderen Häusern. Denn die gute Arbeit der Strahlenklinik spricht sich offenbar herum und wird auch vom Magazin „Focus“ regelmäßig ausgezeichnet. Auf der Bestenliste für 2018/2019 stehen sowohl die Klinik als Ganzes als auch Prof. Peter Niehoff als Chefarzt und Eleni Zoga, Fachärztin für Strahlentherapie. (tk)