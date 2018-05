Offenbacher Schulen können mit fastenden Schülern umgehen

Offenbach - Religion ist üblicherweise ein Nebenfach an Schulen. Derzeit rückt der Glaube aber in den Fokus. Seit Mitte der Woche ist Ramadan. Noch bis 14. Juni sind muslimische Schüler tagsüber zum Fasten angehalten. Wie gehen Offenbacher Schulen damit um? Von Matthias Dahmer

Wie so oft, wenn es um Fragen des sozialen Miteinanders geht, haben sich im multikulturellen Offenbach die Dinge offenbar eher eingespielt als in anderen Teilen der Republik. Während dieser Tage bundesweit Fachleute – von der Familienministerin bis zu den Lehrerverbänden – vor den Folgen des Fastens für Schüler warnen und etwa von Druck der muslimischen Elternschaft auf die Schulen sprechen, sieht man an den Offenbacher Schulen die Situation entspannter.

Ulrich Schmidt, Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASS) fasst das exemplarisch so zusammen: „In Offenbach gibt es auf beiden Seiten ein vernünftiges Maß an Toleranz.“ So seien ihm weder Schüler bekannt, die wegen des Fastens im Unterricht zusammengeklappt seien, noch würden Eltern besondere Rechte einfordern. Eher unter die Rubrik „skurril“ ordnet Schmidt ein, dass es beim demnächst anstehenden Abi-Ball zweimal Abendessen geben wird. Das zweite mit einsetzender Abenddämmerung nach 21 Uhr, wenn die Muslime wieder essen dürfen.

Fakt ist: Diesmal fällt der bis 14. Juni dauernde Fastenmonat, der sich nach dem islamischen Mondkalender von Jahr zu Jahr zehn oder elf Tage im Jahresverlauf nach vorne verschiebt, in eine entscheidende Schulphase. Unter anderem stehen in Hessen die letzten Abi-Prüfungen an.

So auch für Stadtschulsprecherin Hibba Kauser. Für die Muslimin kommt Fasten während der Schulzeit nicht in Frage. Es gebe einfach zu viele Situationen, wie etwa die Bundesjugendspiele, in denen es nicht angebracht sei, den ganzen Tag nichts zu essen und zu trinken. „Ein großer Teil meiner muslimischen Mitschüler fastet. Ich habe es oft erlebt, dass es ihnen nicht gut geht“, berichtet sie. Einige von ihnen seien deshalb auch schon wegen Kreislaufproblemen zusammengebrochen. Das rituelle Fasten findet Hibba Kauser grundsätzlich eine gute Sache. Doch müsse man erkennen, wenn man körperlich an seine Grenzen komme.

ASS-Schulleiter Ulrich Schmidt und sein Kollege Christoph Dombrowski vom Leibnizgymnasium bestätigen, dass es Extremfälle gibt, sprich Schüler, die es sehr ernst nehmen und auch aufs Trinken verzichten. „Mit denen reden wir dann“, sagt Schmidt. Was den grundsätzlichen Umgang mit Ramadan angeht, kann Susanne Meißner, Chefin des staatlichen Schulamts, den Schulleitern beipflichten: „Das hat sich alles gut eingespielt. Die Schulen stemmen das seit Jahren.“ Die Befreiung von der Schule zum Abschluss des Ramadan sei im Übrigen per hessischem Erlass geregelt. Susanne Meißner hat aber auch festgestellt: „Es gibt mittlerweile eine stärkere Hinwendung muslimischer Schüler zum Glauben.“

Müssen Schüler überhaupt fasten? „Die Fastenvorschrift im Monat Ramadan gilt für jeden geistig zurechnungsfähigen Muslim, Mann oder Frau, der die Pubertät erreicht. Die Pubertät kennzeichnet die Mündigkeit im Islam“, so heißt es auf der Seite des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Aus den 18 Offenbacher Moscheen kommt keine spezielle Empfehlung für Schüler, wie Abdelkader Rafoud, Vorsitzender des Offenbacher Ausländerbeirats, berichtet. „Das gibt es meines Wissens nirgendwo in Deutschland“, sagt er. Schüler seien laut islamischer Theologie nicht befreit. Grundsätzlich gelte, wenn jemand könne, solle er fasten, so Rafoud. Im Zweifel sollte man bei körperlichen Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Rafoud räumt ein, dass es für Schüler schwierig sei. „Wir leben nicht in einem islamischen Land. Deswegen müssen auch rationale und logische Gedanken eine Rolle spielen.“ Schließlich sage der Koran, Gott wolle es dem Gläubigen erleichtern und nicht erschweren.

Was die Kindheit, also die Zeit vor der Pubertät angeht, hat der Zentralrat der Muslime eine eher zweifelhafte Auffassung: „Kinder, die die Pubertät nicht erreicht haben, werden ermutigt, so viele Tage zu fasten wie sie können. So können sie sich nach und nach mit zunehmenden Alter an dieses Gebot gewöhnen“, heißt es.

So kommt es, dass auch schon Grundschüler fasten. Hanne Opiolka, Leiterin der Anne-Frank-Schule, berichtet, einige verzichteten dabei auch aufs Trinken. Zweifel hat die Schulleiterin, ob das alles immer freiwillig geschieht oder vielleicht doch Druck der Eltern dahintersteht. In jedem Fall würden die Schüler das Fasten als Ansporn begreifen durchzuhalten. Grundsätzlich hat sie beobachtet, dass die religiösen Vorstellungen mancher Eltern nicht unbedingt mit dem Koran übereinstimmen. Zudem würden die Schüler verstärkt auf die „äußeren Symbole des Glaubens achten“. So hätten drei Mädchen vor kurzem für einen Tag ausprobiert, wie es ist, ein Kopftuch zu tragen. „Wir fangen so etwas auf. Wir reden mit den Eltern, in der Regel hilft das“, sagt die Schulleiterin.