Offenbacher setzt Belohnung für Ergreifung von Auto-Kratzern aus

Von: Frank Sommer

Rund 2000 Euro wird es kosten, den Schaden durch den Kratzer am Auto zu beheben. © P

Rund 2 000 Euro wird es kosten, den Schaden zu beheben, den Unbekannte kurz vor Jahresende am silbernen Ford von Thomas Kypta angerichtet haben. Am 30. Dezember haben Unbekannte zwischen 16 und 22 Uhr den vor dem Haus in der Bleichstraße geparkten Wagen zerkratzt.

Offenbach - Es ist nicht das erste Mal, dass dort Fahrzeuge zerkratzt wurden: „Meinen Nachbarn wurde erst im Sommer das frisch lackierte Auto zerkratzt und mir im Herbst 2019 mein voriger Wagen“, sagt Kypta. Auch in den Jahren zuvor habe es bei Nachbarn Probleme mit Menschen gegeben, die deren Autos zerkratzt haben. Der Schaden betrug jeweils rund 2000 Euro. Kypta reicht es nun, er hat eine Belohnung in Höhe von 1 000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen.

Beim zuständigen Polizeipräsidium Südosthessen heißt es, dass zwischen Juli und Dezember vergangenen Jahres drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen zur Anzeige gebracht wurden, es gebe jedoch keine Häufung von Vorfällen. Polizeisprecherin Andrea Ackermann rät allen Betroffenen, solche Taten zur Anzeige zu bringen. „Dann können wir entsprechende Maßnahmen ergreifen und den Bereich kontrollieren“, sagt sie.

Dass Betroffene privat Belohnungen für die Ergreifung der Täter aussetzen würden, käme gelegentlich vor. Das sei aber eine zivilrechtliche Angelegenheit, nur bei schweren Straftaten lobt die Staatsanwaltschaft Belohnungen aus. (Von Frank Sommer)