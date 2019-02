Offenbacher soll 6000 Euro für sechs Stangen Zigaretten zahlen  

Offenbach – Es sind die teuersten Zigaretten seines Lebens: Für sechs Stangen soll der Offenbacher Gerhard Olscha etwas mehr als 6000 Euro berappen. Von Marian Meidel

Hintergrund ist ein Vorfall, der sich bereits im Juni 2010 an der italienischen Grenze ereignete: Olscha hatte ein paar Zigaretten zu viel im Gepäck, als er auf dem Rückweg vom Italien-Urlaub an der Grenze kontrolliert wird. Damals, so der Pensionär aus Bieber, sei die Rede noch von einer Ordnungsgebühr in Höhe von 619 Euro gewesen. Einen entsprechenden Überweisungsschein habe er aber nie bekommen. Bis er plötzlich am 15. Januar – fast neun Jahre später – eine Zahlungsaufforderung vom Hauptzollamt Gießen erhält. Über die nahezu zehnfache Summe.

+ Im Fall von Gerhard Olscha aus Bieber fehlt jedoch jede Verhältnismäßigkeit. © mei „Meine Lebensgefährtin und ich waren auf einem Tagesausflug in Livigno, einem Skigebiet nahe der Schweizer Grenze“, erinnert sich Olscha. „Auf dem Rückweg hatten wir jeweils vier Stangen Zigaretten dabei.“ An fast jeder anderen Grenze innerhalb der EU wäre das die erlaubte Menge gewesen. 800 Zigaretten darf man abgabefrei von einem EU-Staat in den nächsten mitnehmen. Leider ist ausgerechnet Livigno ein Sonderfall – es handelt sich nämlich um eine zollfreie Zone, in der bestimmte Waren nur in geringer Menge gekauft werden dürfen. Dazu zählen auch Zigaretten. Lediglich 100 Glimmstängel – also eine Stange pro Kopf – hätten Olscha und seine Partnerin von dort mitnehmen dürfen. „Wie alle anderen Autofahrer sind wir natürlich kontrolliert worden“, berichtet der Pensionär. Der Zollbeamte habe nur Italienisch gesprochen, ihnen aber mit Händen und Füßen erklärt, dass für die überschüssigen sechs Stangen Strafe fällig wäre.

„619 Euro hätten wir bezahlen sollen, so viel hatten wir am Ende des Urlaubs aber nicht mehr.“ Der Zollbeamte gab ihnen daraufhin einen Schein. „Er hat uns verdeutlicht, dass wir mit dem Schein zurückkommen sollten, wenn wir bezahlt hätten, dann könnten wir die beschlagnahmten Stangen wiederhaben.“ Olscha hinterließ seine Personalien und fuhr zurück nach Offenbach – in der Erwartung, eine Zahlungsaufforderung mit entsprechendem Überweisungsschein per Post zu bekommen. „Ich wollte die Gebühr ja bezahlen“, sagt er und schüttelt ratlos den Kopf. Was er sechs Monate später erhielt, war jedoch kein Überweisungsschein, sondern ein Schreiben vom italienischen Staatsanwalt. „Alles in Italienisch, nur mein Kennzeichen und die Adresse habe ich lesen können. Da war kein Zahlungsschein dabei.“

Olscha wartete. Zwei Jahre später bekam er den gleichen Brief noch einmal, diesmal auf Englisch. Inhaltlich besagt der lediglich, dass gegen den Bieberer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, und er sich einen italienischen Rechtsbeistand suchen soll. Olscha wendet sich an den deutschen Zoll. Doch der weist die Verantwortung von sich. Das sei Sache der Italiener, man könne nichts machen. Fast sieben Jahre lang herrscht danach Funkstille. Bis Olscha vor zwei Wochen eine Zahlungsaufforderung vom Hauptzollamt Gießen über etwas mehr als 6000 Euro im Briefkasten findet.

„Wir haben keine Möglichkeit zu überprüfen, ob die Kollegen in Italien alles richtig gemacht haben oder nicht“, sagt Zoll-Sprecher Michael Bender. Der deutsche Zoll bekomme lediglich über die EU den Vollstreckungsbescheid und führe diesen aus – im schlimmsten Fall bis hin zur Pfändung. Wie die Summe sich über die Jahre hinweg verzehnfacht hat, kann er nicht erklären. „Die 619 Euro kennen wir aber auch nicht.“ Seinem Amt liege der Fall erst seit Kurzem vor, mit der höheren Summe. „Natürlich gibt es gesetzliche Säumniszuschläge“, so Bender. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass diese sich derart aufblähen – auch nicht über neun Jahre hinweg. Für wahrscheinlicher hält er, dass sich irgendwo im italienischen System ein Zahlendreher oder Tippfehler eingeschlichen hat. Von Deutschland aus lässt sich daran allerdings nichts ändern. „Das einzige, was Herr Olscha jetzt noch tun kann“, so Michael Bender, „ist, sich einen italienischen Anwalt zu nehmen und dort vor Gericht Einspruch einzulegen.“

Gerhard Olscha hat sich entschieden, die 6000 Euro zu berappen und eine Ratenzahlung eingeleitet. Mit dem Rauchen hat er aufgehört.