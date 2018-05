Befürchtung: Qualitätsverlust durch kostenlose Betreuung

Offenbach - Ab August gehen hessische Kinder kostenfrei in die Kita. Die SPD ist unzufrieden mit dem von CDU und Grünen beschlossenen Gesetz. Von Lena Jochum

Bei einer Podiumsdiskussion in der Stadtbibliothek thematisierten Vertreterinnen von SPD, Verdi und Elternschaft Defizite und sprachen mit Eltern und Erziehern.

„Ich gebe hier mein Heiligstes ab“, empört sich eine Mutter am Dienstagabend in der Stadtbibliothek. Sie sorgt sich um die Bedingungen in Offenbachs Kindertagesstätten. Das Thema Kinderbetreuung erhitzt die Gemüter. So kocht die Stimmung am vergangenen Dienstagabend bei einer Podiumsdiskussion in der Stadtbibliothek immer wieder hoch. Die SPD hat zum Gespräch geladen. Auf dem Podium sitzen Landtagsvizepräsidentin Heike Habermann, Nadine Gersberg, die ihr als Abgeordnete folgen will, Verdi-Sprecherin Claudia Schell und Anissa Malrhi, Vorsitzende des Stadtelternbeirats. Mit Eltern und Fachkräften im Publikum sprechen sie über gebührenfreie Kinderbetreuung.

Dass drei- bis sechsjährige Kinder ab dem 1. August kostenlos in die Kita gehen, ist beschlossene Sache. Zumindest für sechs Stunden am Tag. Ende April verabschiedete die schwarz-grüne Landesregierung das entsprechende Gesetz. Im Doppelhaushalt 2018/19 sind hierfür 440 Mio. Euro vorgesehen, jeweils zur Hälfte finanziert aus Mitteln des Landes und des Kommunalen Finanzausgleiches. Zusätzlich sollen in beiden Jahren 50 Millionen in die Qualität der Kitas gesteckt werden.

Der oppositionellen SPD reicht das nicht. „Nur eine halbe Sache“, meint SPD-Landtagsabgeordnete Heike Habermann.“ Genossen und Verdi fordern die komplette Gebührenfreiheit und die Verbesserung der Qualität frühkindlicher Bildung. Insbesondere Letzteres, das bemängeln die Sozialdemokraten, komme bei CDU und Grünen zu kurz. Die Befürchtung: Durch die Finanzierung über den Kommunalen Finanzausgleich, einen Topf, der den Kommunen ohnehin zusteht, fehlen ebendiese Gelder an anderer Stelle, können nicht etwa in Personal und Betriebskosten investiert werden. Die geplanten 50 Millionen in zwei Jahren sind dafür schlicht zu wenig. Die SPD plädiert darum für höhere Zuschüsse durch das Land.

Anissa Malrhi vom Stadtelternbeirat befürwortet die Gebührenfreiheit, teilt aber die Sorge um eine Verschlechterung der Betreuungsbedingungen: „Ich bin bereit, mehr zu zahlen, wenn dafür die Qualität stimmt. Viele Eltern, mit denen ich rede, sehen das so.“ In der Stadtbibliothek erfährt sie Zuspruch, auch die Erzieher äußern ihren Unmut. „Ich brenne für meinen Beruf, aber oft kann ich nicht tun, was ich gerne würde, weil wir keine Kapazitäten haben“, erzählt ein Erzieher. Eine Kollegin stimmt ihm zu. Es bleibe wenig Zeit, sich intensiv um jedes Kind zu kümmern. Deshalb, so Verdi-Sprecherin Schell, müsse ein höhrer Personalschlüssel angewendet werden. Außerdem sei es wichtig, die Arbeitsbedingungen für Erzieher zu verbessern, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. All das will die hessische SPD, so zumindest ist es im Gesetzesentwurf vorgesehen, bis 2022 umsetzen. Vorher gilt es allerdings bei den Landtagswahlen zu überzeugen.