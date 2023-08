Offenbacher Sozialkaufhaus auf Hilfe angewiesen

Höheres Defizit als angenommen

Gerade Menschen mit geringem Einkommen sind auf das Angebot des Sozialkaufhauses angewiesen. (Symbolbild)

Um die Luise 34 ist es schlecht bestellt: Das Sozialkaufhaus der Caritas in Offenbach befindet sich seit Langem in finanzieller Schieflage – wenn sich an diesem Umstand nichts ändert, droht im kommenden Frühjahr die Schließung.

Offenbach - Im März machte Carijob-Chefin Anette Bacher auf die bedrohliche Lage aufmerksam. „Seitdem hat sich leider nichts geändert, uns droht weiter die Schließung“, sagt sie. Im März war von einem Defizit von 186 000 Euro die Rede, die aktuellen Zahlen sind noch alarmierender. „Wenn man wirklich alles mit hineinrechnet, was mit der Luise 34 zu tun hat, also auch Buchhaltung oder Personalwesen, kommen wir auf ein Defizit von fast 340 000 Euro“, sagt Bacher.

Zwar werde das Sozialkaufhaus aus der Kirchensteuer bezuschusst, doch da diese perspektivisch weiter abnehme, stehe auch weniger Geld zur Verfügung. „Komplett aus der Kirchensteuer können wir das Defizit nicht übernehmen“, betont sie.

Die Schieflage ist nicht durch schlechtes Wirtschaften entstanden, sondern vor allem dadurch, dass die Einrichtung hauptsächlich aus Pauschalen für Arbeitsgelegenheiten finanziert wird. Von einst mehr als 30 Ein-Euro-Jobbern gibt es aktuell nur noch zwölf – dementsprechend fehlt es an Einnahmen. Das hauptamtliche Personal musste daher aufgestockt werden, was zu höheren Kosten führt – in Verbund mit der allgemeinen Preissteigerung wurde das Finanzloch noch größer.

Bacher hat sich schon an die Ministerien um Hilfe gewandt, doch die vorgeschlagenen Förderprogramme sind nicht für das Sozialkaufhaus geeignet. Vor zwei Wochen schrieb sie daher alle Stadtverordneten an mit der Bitte um Hilfe: Ein Zuschuss von 10 000 Euro im Monat könne helfen, die Einrichtung zu erhalten.

Die CDU hat diesen Vorschlag aufgegriffen und bereitet einen entsprechenden Antrag für die Sitzung der Stadtverordneten im September vor, nach welchem der Magistrat den Zuschuss prüfen soll.

Vor zwölf Jahren befand sich das Sozialkaufhaus schon einmal tief in den roten Zahlen: Nur durch eine Viertelmillion Euro aus Kirchensteuervermögen konnte die Einrichtung erhalten werden.

Ein Sozialkaufhaus, in dem ärmere Menschen preiswert Möbel und Hausrat erstehen können, werde in Offenbach dringend benötigt, sagt Bacher: „Die Armutsquote ist immer noch hoch.“ Doch nicht nur Menschen im Leistungsbezug (SGB II) oder Sozialhilfeempfänger (SGB XII) zählen zu den Kunden, auch Menschen mit Arbeit, denen das Geld nicht mehr reicht, kaufen in der Luise 34 ein.

„Wir haben auch unseren Vermieter um Mietminderung ersucht und schauen, wo wir Kosten reduzieren können“, sagt Anette Bacher. Doch ohne Hilfe von außen sei die Einrichtung nicht zu retten: „Da der Mietvertrag bis Mai 2024 läuft, müsste das Sozialkaufhaus ohne externe Hilfe Ende April nächsten Jahres schließen.“

