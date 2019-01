Gemüse, wo der Galgen stand

Offenbach – Bis 1827 befand sich an der Ecke Schäfer- und Hermannstraße der Offenbacher Galgen.

Heute ist an der einstigen Hinrichtungsstätte nichts von der finsteren Vergangenheit zu spüren: Aktuell befindet sich dort nicht nur ein beliebter Spielplatz, sondern auch der sogenannte Schäfergarten, in dem Kräuter, Gemüse und Obst wachsen. Dessen Macher blicken nun zufrieden auf ein blühendes Jahr 2018 zurück.

Ursprünglich haben Marcus Wöll und Janina Albrecht den öffentlichen Stadtgarten ins Leben gerufen, er ist das erste Projekt der Initiative „Essbare Stadt Offenbach“. Inzwischen wird das Projekt durch Mitglieder der Gruppe Stadtbiotop Offenbach und Kindern aus der Nachbarschaft, die ohnehin auf dem Spielplatz spielen, betreut. Diese sind begeistert von den neuen Beeten und packen eifrig mit an. Im Vordergrund stehen der Anbau von Gemüse, Obst und Kräutern sowie das Erlernen und die Weitergabe von Gartenwissen.

„In Zeiten von Insekten- und Artensterben, genetisch manipulierter Nahrung, Umweltverschmutzung, Betonierung von Grün- und Gartenflächen, Anonymisierung in Städten und der Entfremdung von der Natur wurde durch den Schäfergarten eine grüne und kreative Oase mitten in der Stadt geschaffen, die den Anwohnern einen neuen Raum und somit ganz neue Möglichkeiten eröffnet“, verlauten Stadtbiotop-Mitglieder unlängst in einer Mitteilung.

Heute wachsen in den Hochbeeten, die an den sonnigsten Stellen auf dem Spielplatz verteilt stehen, Blaubeeren und viele unterschiedliche Gemüsesorten. Etwas abseits, an einem schattigen Fleck, gibt es den Versuch, Champignons zu ziehen. Diesen Versuch hat die Pilzschule Hessen mit Beratung und hilfreichem Material unterstützt.

Auf dem Hügel gedeihen derzeit in vier Beeten Tobinambur, Mangold, Spinat sowie heimische und mediterrane Kräuter. Mithilfe der EVO-Förderung „1000 Euro für den Klimaschutz“ haben die Gartenmacher einen Rankzaun für Himbeeren angelegt, an dem nun sechs Sträucher wachsen. Seit Kurzem gibt’s dort auch Apfelbäume und Johannisbeersträucher.

Im Sommer 2018 luden die Organisatoren zum Gartenkino. Die gezeigte Dokumentation befasste sich mit Utopien für ein ökologisches Miteinander im urbanen Raum. Zum Saisonende fand ein Gartenfest statt, bei dem mit Lebensmittelspenden von „Foodsharing Offenbach“ eine schmackhafte Kessel-Gartensuppe über einem Lagerfeuer gekocht wurde.

„Der Schäfergarten lebt durch die, die sich um ihn kümmern“, heißt es von Stadtbiotop-Seite. „Alle können Teil des Gartens werden, egal ob sie regelmäßig oder sporadisch kommen, jung oder alt sind, Gartenprofi oder Laie, ob sie anpacken oder Ideen einbringen.“ (mei)