Verkehrsberuhigte Zonen: Bald Sommerstraßen in Offenbach?

Von: Frank Sommer

Teilen

Das Konzept der Sommerstraßen finden die Stadtverordneten in Offenbach charmant: Über die Möglichkeit der Nutzung des öffentlichen Raums wurde lange diskutiert.

Offenbach – In München haben gestern die ersten beiden Sommerstraßen geöffnet, sieben weitere folgen in den nächsten Wochen. Seit 2020 gibt es dort das Konzept der Sommerstraße, einer temporär verkehrsberuhigten Zone. Bei der Mehrheit der Offenbacher Stadtverordneten gibt es Sympathien für das Konzept: Die Linken haben es auf die Tagesordnung gesetzt.

Mit zehn Redebeiträgen ist es zwar nicht die lebhafteste Diskussion des Abends, dennoch zeigt sich, wie groß das Interesse am Thema ist. Wobei ungewohnt moderate Töne angeschlagen werden – doch dazu später.

Um die Lebensqualität zu erhöhen, sollten in der Stadt mit Anwohnern und lokalen Interessengruppen Straßen während der Sommermonate zu Sommerstraßen erklärt und für den Verkehr gesperrt werden, führt Peter Schnell von den Linken aus. Mit „Beweg dein Quartier“ habe es in Nordend und Hafen bereits ähnliche Projekte gegeben, etwa auf dem Goetheplatz.

Die Ampelkoalition hat spürbar Sympathien für das Vorhaben – und ändert es doch: Der Magistrat soll prüfen, ob und wie man Anwohnern und Gruppen temporäre Nutzungen von Straßen für einzelne Tage oder über einen längeren Zeitraum ermöglichen kann.

Aus Sicht von SPD, Grünen und FDP muss das Ansinnen von den Bürgern getragen werden. Dass die Verwaltung bestimmte Straßen zu Sommerstraßen erkläre, sei wenig zielführend. „Wir brauchen keinen Fünf-Jahres-Plan für Sommerstraßen“, sagt Holger Hinkel (SPD). Sybille Schumann von den Grünen betont, dass ein „Beschäftigungsprogramm für die Verwaltung, die dann Straßen rauspickt, wo die Leute das gar nicht haben wollen“, wenig sinnvoll sei.

Dass die Koalitionäre Straßenfeste ins Spiel bringen, damit die Anwohner sich an das Konzept gewöhnen, trägt ihnen die Kritik der Linken ein, dass das Konzept „zerredet“ werde und zum „Verwaltungsakt für Straßenfeste“ gemacht werden solle.

Dabei bleibt die Debatte bis auf die Beiträge der Rechtsaußen sachlich und gemäßigt: Während kürzlich in der Diskussion um Radstraßen der Wegfall von Anwohnerparkplätzen von den Befürwortern mit Schulterzucken beantwortet wurde, sind sich Koalition wie Linke einig, dass Rücksicht auf die Anwohner genommen werden müsse. Die Angst vor wegfallenden Parkflächen müsse ernst genommen werden, sagt Schnell. Oliver Stirböck (FDP) betont, man müsse sich nach den Wünschen der Anwohner richten. „Wir dürfen nichts überstülpen, sondern nur denen es ermöglichen, die es wollen“, sagt Schumann, „das geht nicht von oben herunter.“

Sommerstraßen

In Stockholm wurden 2015 zwei Straßen in den Sommermonaten zu Sommerstraßen erklärt und für kulturelle Nutzung gesperrt. Sie wurden mit Möblierung und Pflanzen versehen, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. In Barcelona wurden im Jahr 2017 „Superinseln – Superilles“ eingerichtet (im Deutschen fälschlicherweise als „Superblocks“ bezeichnet), dort gab es jedoch Kritik an den Kosten und am Verkehrschaos. In München werden Sommerstraßen seit 2020 von Ende Juni bis Ende August ausgerufen. Und in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá wurde bereits 1976 beschlossen, dass sonn- und feiertags die Straßen für den Autoverkehr gesperrt sind.