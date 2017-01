Türsteherin des „Robert Johnson“ führt durch Ausstellung

Frankfurt/Offenbach - An ihr kommt längst nicht jeder Mann vorbei: Naila Hadj Yahia ist Türsteherin des Offenbacher Szeneclubs „Robert Johnson“. Am 22. Januar führt sie durch die „Geschlechterkampf“-Ausstellung im Frankfurter Städel. Von Lisa Berins

Ein prüfender Blick genügt, um über den weiteren Verlauf des Abends zu entscheiden: Hop oder top, rein oder eben nicht. Naila Hadj Yahia sortiert die Gäste, die am Wochenende in der Schlange des „Robert Johnson“ stehen. „Sorry, heute Abend klappt das leider nicht für dich“ – für die meisten ist ihr höflich vorgetragener Korb ein Problem, besonders für ältere Männer oft ein Schock, sagt die 26-Jährige. Der „Geschlechterkampf“, den das Museum derzeit zum Thema einer üppigen Schau macht – tobt er also tatsächlich? Vor dem Eingang einer Diskothek? Besser als die Deutschtunesierin mit den pink geschminkten Lippen könnte das wohl kaum jemand beantworten. Seit sechs Jahren ist sie eins von etwa zehn „Türmädels“ des Offenbacher Clubs. Ganze Nächte hat sich die junge Frau, teilweise allein, vor dem Club um die Ohren geschlagen. Was sie dort erlebt, ist eine Sozialstudie mitten aus dem realen Leben.

„Ein Geschlechterkampf?“, wiederholt Naila Hadj Yahia lachend. „Weiß nicht.“ Es sei doch erst mal ganz egal, ob vor ihr ein Mann im Anzug, eine torkelnde Frau oder ein frecher Ladyboy stehe: „Wenn jemand unfreundlich, respektlos, frech oder betrunken ist, kommt er oder sie nicht rein“, sagt sie. Dann ist der Abend eben gelaufen. Mit einer solchen selbstsicheren Ansage scheint der ein oder andere Mann dann doch ein Problem zu haben. „Manchmal bekomme ich sowas zu hören wie: Du hast hier nichts zu sagen.“ Das nimmt sich Naila Hadj Yahia nicht zu Herzen: Sie ruft einfach „ihre Jungs“, die Securitymänner, die sich an der Tür bereithalten. Damit habe sich das Problem oft gelöst.

Einen Grund für die männliche Respektlosigkeit kenne die junge Frau eigentlich nicht. „Vielleicht, weil sie in einer Männerwelt leben, in der Frauen nichts zu sagen haben“, überlegt sie, zuckt aber mit den Schultern. Es ist eine interessante und auch ganz originelle Idee des Städel, die Türsteherin als Gastkommentatorin in die Ausstellung einzuladen. In der aktuellen Schau geht es um die Rivalität der Geschlechter. Leider wird das Thema in einem Großteil der Bilder aus männlicher, auch chauvinistischer Sicht gezeigt. Frauen sind da – meist leicht bekleidet – bedrohliche, rachsüchtige, zerstörerische Geschöpfe oder auch hilflose Opfer. Das ist eine sehr begrenzte Rollenauswahl für den weiblichen Teil der Menschheit.

Eher ungewöhnlich ist für die meisten wohl heute noch die Vorstellung von einer weiblichen Türsteherin. Naila Hadj Yahia lächelt gelassen über verwunderte Blicke: Sie ist weder groß noch kantig, eigentlich genau das Gegenteil. Sie findet trotzdem, dass Frauen die besseren Reinlasser seien. Türsteherinnen hätten einfach ein gutes Gespür für Menschen, viel Geduld und könnten in brenzligen Situationen besser deeskalierend handeln. Lächeln und ruhig bleiben – das sei eine Art Geheimwaffe, die sich schon oft bewährt habe: als sie zum Beispiel einmal von einer Prostituierten beschimpft wurde oder auch bei einer Beinahe-Attacke eines durchgeknallten Transvestiten. „Bei dem, was ich alles erlebt habe, muss man ein dickes Fell haben“, sagt die gebürtige Hanauerin.

Wenn sie demnächst im Städel durch die Ausstellung führt, wird sie ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Das dürfte für frischen Wind in den Räumen voller muffiger Männerfantasien sorgen. Genau das, was die Schau braucht, die sich leider selbst eine Zäsur bei der Jahreszahl 1945 gegeben hat – und moderne, emanzipierte Positionen damit so gut wie ausklammert. Eigentlich, sagt die 26-Jährige, habe sie gar nicht wirklich viel mit bildender Kunst am Hut, eher mit Musik. Aber bei den Vorbereitungen zur Führung habe sie ganz spontan das Bild „Sie“ von Gustav Adolf Mossa angesprochen, das auf Plakaten und auf dem Titel des Ausstellungskatalogs abgebildet ist.

Eine nackte Frau hockt da auf einem Berg von Menschenleibern. „Als ich das Bild gesehen habe, musste ich erst mal lachen. Ich hab’ gedacht: Das bin ja ich irgendwie! Ich stehe da an der Tür und entscheide über das Schicksal der Menschen an diesem Abend. Und entweder sie lieben mich dann, oder sie hassen mich eben.“ Auch in anderen Werken habe sie spontane Assoziationen zu ihrer Arbeit an der Tür gehabt – obwohl das, zumindest nach Meinung von Naila Hadj Yahia, nicht unbedingt etwas mit „Geschlechterkampf“ zu tun hat.

„Geschlechterkampf aktuell“, mit Naila Hadj Yahia am Sonntag, 22. Januar, 12 Uhr, Anmeldung unter 069/605098200 oder info@staedelmuseum.de.