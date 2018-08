OVB: Mehr Strecken, weniger Abgase

Offenbach - Die Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVB) stehen vor einer der größten Umbaumaßnahmen ihrer 134-jährigen Geschichte. Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember wird das Leistungsangebot insgesamt um ein Drittel wachsen. Gleichzeitig wird die Elektrifizierung der Busflotte vorbereitet. 2019 soll der erste E-Bus in den Linienbetrieb gehen.

Sowohl die Verdichtung der Taktzeiten auf bis zu 7,5 Minuten und die Ausweitung des Bedienungszeitraums bis 1.45 Uhr als auch die schrittweise Elektrifizierung der gesamten Busflotte erfordern eine umfassende Modernisierung der Infrastruktur, bei der kaum ein Stein auf dem anderen bleiben wird. „Unsere größte Herausforderung dabei: Die Umstellung muss im laufenden Betrieb erfolgen“, erklärt Olaf Ortmann, Leiter Betrieb und Technik bei den OVB. „Wir müssen den Standort in der Hebestraße elektrifizieren und die Bestandsgebäude optimieren.“ Beginnend mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember wird der neue Nahverkehrsplan umgesetzt. Das auf fünf Jahre ausgelegte Konzept sieht in der ersten Phase eine Verdichtung der Taktzeiten und eine zeitliche Ausweitung des Angebotes bis in die Nacht vor. In einer zweiten Phase soll zum Fahrplanwechsel 2019 das Liniennetz erweitert werden.

Aufgrund der Taktverdichtung stehen die Verkehrsplaner der OVB vor der Aufgabe, den Fahrplan völlig neu aufzustellen. Auf die Fahrgäste kommen damit bereits zum Jahreswechsel 2018/2019 Veränderungen auf nahezu allen Linien zu. Das Mobilitätsunternehmen, das sein Leistungsangebot von 3,28 auf 4,47 Millionen Jahreskilometer steigern wird, nimmt für diesen Ausbau im Dezember weitere 15 Busse in Betrieb und stellt bis dahin zusätzlich 50 neue Fahrerinnen und Fahrer ein.

+ Die Offenbacher Verkehrsbetriebe sollen leistungsfähiger und umweltfreundlicher werden. OVB-Geschäftsführerin Anja Georgi und Olaf Ortmann, Leiter Betrieb und Technik, managen den Umbau des Mobilitätsunternehmens. © OVB/Jörg Muthorst Dafür muss der Betrieb in der Hebestraße 14 umfassend ertüchtigt werden. Im Verwaltungsgebäude werden die Räume umstrukturiert. Der Fahrerraum wird ausgebaut und erhält neue Ablagefächer, der Pausen- und Aufenthaltsraum wird vergrößert, im Gegenzug der Kassenraum verkleinert. Zudem werden neue Geldzählmaschinen aufgestellt und die Sanitäranlagen erneuert. Die für die Erweiterung des Leistungsangebotes im Dezember erforderlichen 15 Busse werden noch mit Diesel-Motoren betrieben werden. Weil es auf dem Betriebshof nun allmählich eng wird, werden die Fahrzeuge über Nacht auf einem Außengelände abgestellt. Zum Warten, Waschen und Tanken werden die Busse wieder zur OVB gefahren. Dafür ist zusätzliches Personal erforderlich.



Der „Zeitfahrplan“ für die Umstellung auf Elektromobilität sieht die Inbetriebnahme der ersten sieben E-Busse gegen Ende des Jahres 2019 vor. Bis 2023 sollen nicht 27, wie ursprünglich noch im Nahverkehrsplan vorgesehen, sondern bereits 36 Stadtbusse elektrisch betrieben werden. Das entspricht etwa 45 Prozent der gesamten Fahrzeugflotte.

Apps fürs Auto: Diese digitalen Helfer sind wirklich nützlich Zur Fotostrecke

Um mit dem E-Bus-Betrieb starten zu können, müssen der Betriebshof und die Werkstatthallen im kommenden Jahr entsprechend umgebaut und Ladeinfrastruktur geschaffen werden. Das Betriebsgelände muss hierfür an die 20 kV- Mittelspannungsversorgung angeschlossen werden, sodass die Fahrzeuge über Nacht im Depot mit ausreichend Energie versorgt werden können. Um die E-Busse zusätzlich auch während ihrer Umläufe zwischenladen zu können, ist geplant, vier Schnellladepunkte an der neuen Wendeanlage am Kaiserlei sowie einen weiteren Schnellladepunkt am Wendehammer im Neubaugebiet An den Eichen zu errichten.

Mit Hilfe eines Lademanagementsystems soll zukünftig nicht nur entschieden werden, welcher Bus mit welchem Ladezustand auf welche Strecke geht, sondern auch festgestellt werden, wie lange seine Ladung noch reicht. Auch in der Werkstatt wird es Veränderungen geben. Sie soll einen Dacharbeitsplatz mit Krananlage sowie spezielle Arbeitsgeräte erhalten. Sowohl an das Werkstatt- als auch an das Fahrpersonal wird der Umstieg auf Elektromobilität neue Anforderungen stellen. Die Mitarbeiter der Werkstatt wie das Personal des Fahrbetriebs müssen im Umgang mit der neuen Technik und den neuen Fahrzeugen geschult werden.

„Unser Stadtbusverkehr“, so OVB-Geschäftsführerin Anja Georgi, „soll leistungsfähiger und attraktiver werden. Mit Hilfe der Elektromobilität können wir trotz der steigenden Kilometerleistung die Emission von Kohlendioxid und Stickstoffoxiden verringern und damit einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung leisten.“ (pso)