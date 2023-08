Offenbacher Wahlwerbung: Selbstbeschränkung ist angesagt

Von: Frank Sommer

Der Wahlkampf ist eröffnet: Großplakate wie an der Kaiserstraße sind im Stadtgebiet aufgestellt. © Sommer

Wählervereinigung Offenbach für alle (Ofa) und die CDU haben sich eine Selbstbeschränkung auferlegt, was die Wahlplakate anbelangt. Einige Parteien ziehen mit, anderen wären 400 Plakate zu wenig.

Offenbach – Dass im kommenden Monat an die Urne gebeten wird, um den Oberbürgermeister zu wählen, ist unübersehbar: Die ersten Wahlplakate sind im Stadtgebiet zu finden. Allerdings sollen es bei der OB- (17. September) wie der kurz darauf angesetzten Landtagswahl (8. Oktober) deutlich weniger Plakate sein als in den Jahren zuvor. Dafür haben die Stadtverordneten zum einen die Richtlinien verschärft, zum anderen haben sich Ofa und CDU öffentlichkeitswirksam eine Selbstbeschränkung für Wahlwerbung auferlegt.

Mit Ofa, CDU, Freien Wählern oder Linken waren Teile der Opposition bei der Stadtverordnetensitzung im Juni wenig zufrieden mit der Verschärfung der Wahlwerbung: Einige wollten auch die Zahl der Plakate begrenzen. Man werde nur 200 Plakate aufhängen, andere Parteien sollten ihnen folgen, erklärte damals Helge Herget (Ofa).

Wahlwerbung in Offenbach: Ofa begrenzt sich freiwillig auf 200 Plakatstandort

Am Mittwoch betonte die Ofa in einer Mitteilung, dass man sich freiwillig auf 200 Plakatstandorte begrenzt habe, tags darauf folgte eine ähnliche Erklärung von der CDU. Auch die Christdemokraten geloben, sich auf 200 Standorte zu beschränken.

Wohlgemerkt, 200 Standorte entsprechen nicht 200 Plakaten, denn ein Standort gilt für zwei Plakate – somit liegt man mit 400 Plakaten über dem, was im Juni propagiert wurde. Dennoch bedeutet die freiwillige Selbstbeschränkung, dass die Flut eingedämmt wird – nahezu alle Parteien waren sich zuletzt einig, dass besonders vor der Kommunalwahl 2021 viel zu viel Werbung im Stadtbild zu sehen war.

Die Linke legt sich für die OB-Wahl die stärksten Beschränkungen freiwillig auf, wie eine Nachfrage ergab: Lediglich 100 Standorte, also 200 Plakate, sind eingeplant. Für die Landtagswahl werde man mit 200 bis 220 Plakatstandorten arbeiten, heißt es.

Die Grünen haben niemanden für die OB-Wahl nominiert, sie sind dafür bei der Landtagswahl mit Werbung vertreten: „Wir werden 200 Plakate in Offenbach aufhängen. Das ist der Richtwert, an dem wir uns schon seit vielen Jahren orientieren. Hinzu kommen 80 Standorte, an denen wir Dreieckständer mit Papierplakaten aufbauen“, schreiben die Grünen.

Offenbacher SPD: „Wir werden zwischen 300 und 400 Standorte bedienen“

Plakate hätten neben Hausbesuchen für sie weiterhin eine große Bedeutung, schreibt die FDP. Derzeit gehen die Liberalen davon aus, an 300 Standorten zur Landtagswahl für ihre Kandidaten zu werben. Gleichzeitig schreiben sie, dass man angesichts „zugelassener, extremer Parteien“ das Thema nicht überbewerten soll: „Die Präsenz in Social Media spielt für diese mittlerweile eine viel größere und problematischere Rolle, da hier Fake News und Hetze oft unkontrolliert verbreitet werden.“

200 Standorte seien zu wenig, befindet SPD-Parteichef Christian Grünewald. Man habe im Vorfeld des Stadtverordnetenbeschlusses das Gespräch mit CDU und Ofa gesucht und für etwa 400 Orte geworben. Dies sei jedoch abgelehnt worden. „Wir werden zwischen 300 und 400 Standorte bedienen“, sagt Grünewald, „da wir immer einige Plakate zurückhalten, weil einige beschädigt werden, werden es wohl um die 330 sein“. Da eben Parteien mit extremistischen Inhalten stark plakatierten, müsse man dagegenhalten. „Wir hätten einen Nachteil, wenn wir keine Werbung machen“, sagt er. Allerdings sei in der Vergangenheit zu viel plakatiert worden: „Wir haben kein Interesse daran, die Leute zu verärgern.“

Keine Selbstbeschränkung haben sich die Freien Wähler auferlegt. Man habe sich erfolglos für eine starke Reduzierung bei allen Parteien in Sachen Werbung eingesetzt. Nun setzt man auf die vom Magistrat und den Stadtverordneten beschlossenen Richtlinien zur Eindämmung der Reklameflut. (Frank Sommer)