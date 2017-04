Diszipliniert hinter der Theke und im Ring

Offenbach Als Wirt ist Anes Jarebica in seiner „Café Bar Time“ neben dem Martin-Luther Park in Offenbach daheim. Nun wendet sich der 38-Jährige seinem alten Hobby zu: dem Boxen – und das macht er auf Wettkampfniveau. Von Peter Klein

+ Wirt Anes Jarebica wendet sich seinem alten Sport zu. © Klein Mit 13 Jahren kommt Anes Jarebica mit seinen Eltern als Flüchtling aus Bosnien nach Offenbach, lernt, wie er selbst sagt, in einem städtischen Projekt schnell Deutsch, macht seinen Hauptschulabschluss und beginnt eine Ausbildung als Maurer bei Hoch-Tief in Frankfurt. In seiner Freizeit spielt er Fußball beim SC 07 Bürgel und lässt sich von der Fanatmosphäre auf dem Bieberer Berg anstecken. Der Liebe zu den Kickers ist er bis heute treu geblieben, was sich im Café schwer übersehen lässt.

Bald wendet er sich vom aktiven Kicken ab und dem Kampfsport zu. Zunächst dem Kickboxen, später dem Boxen beim BC Fechenheim. Dort trifft er auf Bernd Hackfort als Trainer, den heutigen Geschäftsführer des gemeinnützigen Boxclubs Nordend.

Als der BC Fechenheim sich auflöst, lädt Hackfort ihn ein, beim damaligen Gewaltpräventionsprojekt im Jugendzentrum im Nordend mit zu trainieren. Hackfort kann sich noch gut an seinen damaligen Schüler erinnern: „An hartes zeitintensives Training, wie wir es mit den Jugendlichen durchgezogen haben, war bei Anes aufgrund seiner beruflichen Situation nicht zu denken.“ Aber offensichtlich hat er positiv auf die Jugendlichen eingewirkt, weil er älter war, und durch seine Art sogar für einige zum Vorbild wurde.

Auch Anes Jarebica hat aus dieser Zeit etwas Prägendes mitgenommen. „Gewalt ist keine Lösung“, sagt er mit Nachdruck, „Boxen gehört in den Ring und nicht auf die Straße.“ Auch wenn mal ein Gast ausfällig werde, benutze er nicht seine Fäuste, sondern geleite ihn nach draußen und rufe ein Taxi, das er oft genug noch selbst bezahlen müsse. Nach der Maurer-Ausbildung hatte es ihn vom Bau zum Sicherheitsdienst gezogen. Er arbeitet in der Security einer Diskothek. Schon immer über zwei Zentner schwer, habe er nie zur Gewalt gegriffen, sondern sich als Beschützer der Gäste gesehen, berichtet er. Wirt Christos Bezas führt ihn schließlich in die Gastronomie ein.

Anes wagt das Risiko und übernimmt ein Billardcafé in der Ziegelstraße, doch schon bald merkt er, dass die Einnahmen die Miete nicht einspielen. Er wechselt und betreibt eine Diskothek in einem Einkaufscenter in der Berliner Straße. Als es im Center vermehrt zu Schlägereien kommt, bleiben die Gäste aus, und er geht pleite. Doch ans Aufgeben denkt der heute 38-Jährige nicht. Als er das Lokal im Gebäude des Nordic Hotels (früher Bismarckhof) sieht, gefällt ihm vor allem die Lage. „Direkt am Park, hier kann man in Ruhe sitzen, mitten in der Stadt“, habe er sich gedacht. Dass der Laden jahrelang leer stand, stört ihn nicht.

Er macht sich ans Renovieren und eröffnet 2009 das „Café Bar Time“. Mit seinem Riecher sollte er recht behalten; die Gaststätte floriere und sei international, sagt er. Die Mutter seiner Tochter kommt aus Rumänien. Sejla wächst dreisprachig auf, spricht mit den Großeltern wechselweise bosnisch oder rumänisch, mit den Eltern deutsch. Der 38-Jährige gibt sich bescheiden: „Ich verdiene heute zwar besser als früher, aber ich bin doch der Gleiche geblieben, ich benutze immer noch die gleiche Zahncreme und brauche keine Nobelanzüge.“

Dafür bekommt er die Zeit, sich seinem alten Sport zuzuwenden. Anes beginnt bei einem privaten Institut wieder mit dem Box-Training. Ursprünglich wollte er nur etwas gegen sein Übergewicht tun, erinnert er sich, mittlerweile trainiert er ein bis zwei Stunden täglich. Mit ihm trainieren viele Amateurboxer, sagt er. Wegen der Gastronomie sei für ihn zeitaufwendiger Ligasport zwar mit der Gastronomie nicht zu verbinden. Aber da er als Jugendlicher er nie einen Kampf bestritten hat, wollte er das nun nachholen. Seine ersten drei Kämpfe im Superschwergewicht hat er alle durch K.o. gewonnen.

Sein ehemaliger Trainer Bernd Hackfort sieht es zwar kritisch, wenn Jugendliche glaubten, bei privaten Anbietern kämen sie mit weniger Aufwand schneller zum Ziel. Aber wenn es Leute wie Anes in ihrem Alter noch einmal wissen wollen, sei dieser Weg ganz in Ordnung.

