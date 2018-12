Immer noch kein Termin für Eröffnung

Offenbach - Seit Anfang dieses Jahres ist die Woolworth-Filiale in der Frankfurter Straße wegen Umbauarbeiten geschlossen. Und das wird auch noch einige Zeit so bleiben.

Noch immer gibt es keinen Termin für die Wiedereröffnung des Kaufhauses, das seit über 60 Jahren in der Offenbacher Innenstadt ansässig ist. Das liegt an einer aufwendigen Renovierung. Die Filiale in der Frankfurter Straße 9-11 wird um ein zweites Stockwerke erweitert. Doch der Einbau der neuen Ebene dauert an, teilte eine Konzernsprecherin auf Anfrage mit. Noch sind die Bauarbeiten im vollen Gange; erst wenn der Vermieter das Gebäude an Woolworth übergibt, kann mit der Inneneinrichtung begonnen werden, die auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Nach der Vergrößerung beträgt die Verkaufsfläche statt 500 dann 790 Quadratmeter. (stm)