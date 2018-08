Termin mit dem Tatortreiniger

Offenbach - Knochenbrüche, Brand-, Schnitt- oder Platzwunden sind das Element von Jochen Radtke – beruflich wie privat. Der ausgebildete Rettungsassistent gibt Workshops in realistischer Unfalldarstellung, so wie im Medienprojektzentrum Offener Kanal in Offenbach. Von Harald H. Richter

„Zeigt her eure Wunden!“ Jochen Radtke geht durch die Reihen seiner Kursteilnehmer und beäugt, ob deren dargestellte Brandverletzungen wirklich täuschend echt sind. „Hier kannst du noch mehr Schwarz verwischen, das wirkt dann rußiger“, deutet er auf eine Stelle eines von Brandblasen gezeichneten Unterarms, den der 16-jährige Leif aus Dreieich ihm entgegenstreckt. „Sehr gelungen“, lobt er das Ergebnis bei Vanessa, die ebenfalls an dem vom Medienprojektzentrum Offener Kanal Rhein-Main in Offenbach veranstalteten Workshop „Schminken für Filmproduktionen“ teilnimmt.

Um realistische Unfalldarstellung geht es. „Klingt spannend", dachte sich die 17-Jährige aus der Nähe von Itzehoe in Schleswig-Holstein, die ihre Schulferien bei Leif verbringt, als beide von dem Kursangebot erfahren. Mit dem Freund meldete sie sich für den Lehrgang an und ist mit Eifer bei der Sache. „Scheu vor Blut sollte man nicht haben, auch wenn hier keine echtes im Gebrauch ist", erklärt Radtke den acht Teilnehmern des ganztägigen Workshops, zu dem es eine theoretische Einweisung gegeben hat, bevor es für die Gruppe praktisch wird. Vielmehr handelt es sich um Flüssigseife aus dem Drogeriemarkt, der roter Lebensmittelfarbstoff zugesetzt wird.

Zusätzlich muss die Emulsion aber eingedickt werden. „Dazu rührt ihr am besten ein Haftpulver unter, das man sonst zur Zahnprothesenpflege verwendet“, rät er den „blutrünstigen“ Nachahmern. Das Ganze wird auf eine mit ammoniakfreiem Latex präparierte Körperstelle aufgetragen. „Eine Brandwunde wirkt aber nur dann authentisch, wenn der Betrachter nicht nur glaubt, die Epidermis sei betroffen, sondern eine schmerzvolle Blasenbildung mit rot-weißem Grund sichtbar wird.“ Um das darzustellen, benötigt die Gruppe ausreichend Vaseline mit möglichst bordeauxroten Farbpigmenten. „Alles wird dann fein gemörsert“, empfiehlt der Kursleiter seinen Schützlingen.

Radtke weiß, dass aus den Arealen einer tatsächlichen Brandwunde Gewebewasser austritt. Um das wirklichkeitsnah ausschauen zu lassen, hat er gleichfalls einen Tipp parat: „Ausreichend Haargel auf die Fläche tupfen – fertig.“ Die Resultate können sich sehen lassen, sind genauso überzeugend wie die Darstellung einer Unterarmfraktur, wozu ein Stück rundgefeilten Dämmstoffs aus dem Baumarkt genügt, das ebenfalls farblich bearbeitet und an Elle oder Speiche aufgebracht wird.

Radtke ist ausgebildeter Rettungssanitäter und in Zierenberg bei Kassel verortet. Überwiegend in Nordhessen arbeitet er auch als Tatortreiniger. Das kommt ihm für seine nebenberufliche Tätigkeit als RUD-Instructor zustatten, denn durch die Konfrontation mit Schauplätzen realer Gewalt und Unfallopfern ist er in der Lage, einen Patienten echt ausschauen zu lassen. Er schminkt aber nicht nur Wunden, offene Brüche, Verbrennungen, Strommarken, Verletzungen durch Hieb-, Stich-, Schlag- und Schusswaffen. Seine Aufgabe sieht er auch darin, weniger erfahrene Verletztendarsteller beziehungsweise Schauspieler in die Rolle eines Patienten einzuarbeiten.

So mimt diesmal der elfjährige Robin bereitwillig das Opfer eines Gewaltverbrechens, dem ein Messer in die Brust gestoßen wurde. Er darf sich fürs Erinnerungsfoto gleich zwei „Tatorte“ in passender Kulisse aussuchen, posiert reglos im 50er-Jahre-Sessel und heimtückisch ermordet inmitten der Green-screen-Box des Fernsehstudios. Für ihn ist es ein großer Spaß. Die 19-jährige Lea, die aus Mainz herüber gekommen ist, wo sie ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet, hat das Interesse an Maskenbildnerei zur Teilnahme veranlasst. „Vielleicht habe ich eines Tages wirklich mit solchen Farben und Effekten zu tun“, zieht sie persönlichen Nutzen aus den filmreifen Workshop-Bausteinen.