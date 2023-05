Offenbacherin war schon auf dem Weg zur Bank – doch aufmerksamer Nachbar verhindert Trickbetrug

Von: Caspar Felix Hoffmann

Eine 78-jährige Frau aus Offenbach fällt auf Telefonbetrüger herein. Ihr Nachbar, die Polizei und ein Taxifahrer können Schlimmeres verhindern.

Offenbach – Erneut haben Betrüger mit einer polizeibekannten Masche versucht, am Telefon Geld zu ergaunern, diesmal bei einer Frau aus Offenbach. Das teilte die Polizei am Dienstag (23. Mai) mit. In dem Telefonat sei der Frau vorgegaukelt worden, sie müsse Geld von ihrer Bank abheben, da es in jüngster Zeit vermehrt zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei.

Eine ältere Dame telefoniert mit einem schnurlosen Festnetztelefon. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Offenbacherin fällt auf Telefonbetrüger herein: Nachbar, Polizei und Taxifahrer helfen

Die 78-Jährige habe sich daraufhin entschlossen, zu ihrer Bank zu gehen, um ihr Geld „in Sicherheit zu bringen“. Ein Nachbar, der laut Polizei von ihrem Vorhaben erfahren habe, habe versucht, sie davon abzuhalten und sie davon zu überzeugen, dass es sich um einen Betrug handele. Die verunsicherte Dame sei dennoch in ein Taxi gestiegen und zur Bank gefahren.

Durch das Eingreifen des Nachbarn, der schließlich die Polizei verständigte, hätten die Beamten mit der Zentrale des Taxiunternehmens Kontakt aufnehmen und die Fahrt stoppen können. Die Betrüger gingen somit leer aus, die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Täter. (cas)