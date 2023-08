Offenbacherin Kim-Sarah Speer will als jüngste CDU-Kandidatin in den Landtag einziehen

Von: Veronika Schade

Auf dem TGS-Tennisplatz hat Kim-Sarah Speer einst viel Zeit verbracht, nun setzt sie sich politisch für Vereine ein. © vs

Jung, weiblich, engagiert: Wer die CDU als Partei der alten Männer empfindet, wird von Landtagskandidatin Kim-Sarah Speer eines Besseren belehrt.

Offenbach – Speer, kürzlich 30 Jahre alt geworden, ist die jüngste Frau, die es auf den ersten Listenplatz der Christdemokraten im Wahlkreis geschafft hat. „Es erfüllt mich mit Demut“, sagt sie – um sich gleich darauf kämpferisch zu geben. Die Junge Union sei auf der hessischen Landesliste so stark vertreten wie nie. Und ja, sie selbst stehe für konservative Werte. „Aber ich mache Politik für meine Generation.“

Speer ist ein echtes „Bieberer Mädsche“, wuchs dort auf und lebt dort bis heute. Einen großen Teil ihrer Freizeit verbrachte sie auf dem Tennisplatz der TGS, bis heute einer ihrer Lieblingsorte. Daneben spielte sie Volleyball, trainierte Leichtathletik, spielte beim Musikverein Eintracht Saxofon und Klavier.

Im Landesvorstand der Jungen Union hat sie das Referat für Sport und Inneres inne, somit gehören Vereine zu ihren politischen Schwerpunkten. „Darin fühle ich mich zu Hause.“ Ehrenamtliche zu unterstützen, ist ihr ein Anliegen. „Denn ohne sie hätten wir ein großes Problem.“

Politisch interessiert ist Kim-Sarah Speer seit ihrer Jugend, nach ihrer Schulzeit trat sie 2013 der Jungen Union bei. „Verantwortung übernehmen, aktiv werden“, nennt sie als Gründe. Die CDU habe damals schon die meisten Schnittmengen mit ihren Ansichten gehabt – hinzu kam das C: „Christliche Werte sind mir wichtig.“

Speer schätzt strukturiertes Denken, den Diskurs, die Debatte mit Fakten und Argumenten – nicht nur im politischen Sinne. Daher entschied sie sich für ein Jurastudium, das sie bis zum ersten Staatsexamen absolvierte. Als sich die Gelegenheit bot, im Büro des früheren Sozialministers Stefan Grüttner zu arbeiten und anschließend als persönliche Referentin des CDU-Generalsekretärs und Landtagsabgeordneten Manfred Pentz, gewann die Politik die Oberhand. „Dass ich selbst mal für den Landtag antreten würde, hätte ich anfangs nie gedacht. Aber man soll niemals nie sagen.“ Nach Jahren, in denen sie nah dran ist an der Landespolitik, ist Speer überzeugt, den richtigen Weg gefunden zu haben. „Ich setze auf Sieg. Jetzt gilt es“, sagt sie.

Mit Grüttner habe sie einen Mentor, von dem sie viel gelernt habe. „Ich schätze seine Meinung und Erfahrung sehr. Und seine Fähigkeit, Ruhe zu bewahren.“ Ein ähnliches Vorbild ist Manfred Pentz, der mit 43 Jahren zu den jüngeren Landespolitikern gehört. „Ein junger, unvoreingenommener Blick ist nichts Schlechtes“, sagt Speer in Bezug auf ihr Alter. Man sei nicht so eingefahren, könne eher wagen, gewisse Dinge anzusprechen, habe einen frischeren Zugang. Sie sei dankbar für die Chance, wolle dem Vertrauen gerecht werden.

Als brennendes Thema sieht sie bezahlbaren Wohnraum: „Wir müssen gerade für junge Familien Wohneigentum attraktiver machen, etwa durch Wegfall der Grunderwerbssteuer. Das schafft Sicherheit im Alter.“ Sie wünscht sich, dass Ausbildung wieder den früheren Stellenwert bekomme, dass der Meister kostenlos werde. Auch der Ausbau studentischen Wohnraums müsse vorangetrieben werden, sie begrüßt das Vorhaben im Alten Postgebäude. Ähnliches sei für andere Freiflächen eine sinnvolle Alternative. „Denn das klassische Innenstadtleben wird es nicht mehr geben.“

Innere Sicherheit, die „Blaulichtfamilie“, wie sie liebevoll sagt, ist ein weiterer Schwerpunkt. Diese gut auszustatten, ihre Arbeit wertzuschätzen, müsse selbstverständlich sein. Genauso wichtig sei es, dass jeder sich sicher fühle, der in der Stadt unterwegs sei oder Bahn fahre. Als Stadtverordnete hält sie eine Waffenverbotszone in der City für sinnvoll.

Vermeintlich simple, pauschale Lösungen, mit denen manche Parteien Erfolge einheimsen, sind Speer ein Graus. „Natürlich sind einfache Antworten auf komplexe Themen verlockend. Aber sie bringen eben nicht die Lösung“, sagt sie. Man solle nur versprechen, was der Realität standhalte.

Auf den Wahlkampf freut sie sich. „Am Samstag wurde plakatiert, jetzt wird‘s ernst“, sagt sie lächelnd. Aber ab und zu braucht auch sie eine Politik-Auszeit. Dies gelingt ihr gerade am besten beim Padel-Tennis, einem Trendsport, dem sie in Neuberg nachgeht: „Das tut richtig gut!“

Hessen wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. In unserer Serie stellen wir die Frauen und Männer vor, die im Wahlkreis 43 kandidieren. Am nächsten Montag folgt ein Porträt des FDP-Bewerbers Oliver Stirböck.

Kim-Sarah Speer Kim-Sarah Speer war nach ihrem Eintritt in die Junge Union (JU) im Jahr 2013 zunächst im Kreisvorstand der JU aktiv, seit 2020 ist sie deren Kreisvorsitzende. 2021 wurde sie Referentin im Landesvorstand in Hessen. Stadtverordnete in Offenbach ist sie seit 2018, vergangenes Jahr wurde sie stellvertretende Kreisvorsitzende der Union in Offenbach. Sie arbeitet seit 2015 als persönliche Referentin des CDU-Generalsekretärs und Landtagsabgeordneten Manfred Pentz. Ihr Abitur machte sie an der Rudolf-Koch-Schule, studierte anschließend Jura in Frankfurt. Schwerpunktthemen der 30-jährigen Biebererin sind innere Sicherheit, Vereine und Sport.