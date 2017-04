Gasleck ruft Feuerwehr auf den Plan

Offenbach - Ein Bewohner eines Hauses in der Luisenstraße in Offenbach riecht Gas. Die Feuerwehr rückt daraufhin an.

Laut Feuerwehr meldet sich der Bewohner heute Vormittag kurz vor 10 Uhr: im Haus würde es nach Gas riechen. Die Einsatzkräfte und der Gasversorger ENO rücken an. Beim Eintreffen haben die Bewohner das Haus in der Luisenstraße bereits verlassen. Messungen zeigen, dass es ein kleines Leck an der Einspeiseleitung gibt. Die Gasleitung muss daraufhin geschlossen werden, so die Feuerwehr. Eine Gefahr für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt. (jo)

Mehrere Vermisste nach Explosion auf BASF-Werksgelände Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa