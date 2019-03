Anwohner sauer:  Haltestelle "Wetterpark" verlegt

Bauarbeiten an der Goerdelerstraße stoßen bei den Anwohnern auf Unmut und Unverständnis.

Offenbach – Insgesamt 40 Unterzeichner hat eine Anfrage zu den Arbeiten, die eine Anliegergemeinschaft an elf Adressaten geschickt hat – vom Ordnungsamt über den Magistrat bis hin zu Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke persönlich. Die Anwohner beschweren sich darin, im Vorfeld nicht über die Baumaßnahmen informiert worden zu sein, und wollen wissen, was vor ihrer Haustür überhaupt geplant ist.

„Sollte es sich um eine Verlegung der Bushaltestelle ,Wetterpark’ (Linie 106, Richtung Caritas) handeln, ist mit einer nicht gerechtfertigten Verkehrshemmung an dieser Stelle zu rechnen, da sich parallel gegenüber ebenfalls eine Bushaltestelle befindet“, sorgen sie sich. „Hält hier ein Bus – beide Fahrtrichtungen betreffend – stockt der Verkehr dahinter unmäßig.“ Und: „Dies zieht eine erhöhte Lärm- und Abfallbelastung durch Verkehrsteilnehmer und Haltestellennutzer, Luftverschmutzung und nächtliche Lichtbelästigung durch Werbetafeln von Bushaltestellen, die bei bestehender Bushaltestelle vernachlässigbar ist, für die Anwohner nach sich.“ Die Unterzeichner wollen wissen: „Wie werden wir davor geschützt, und welche Maßnahmen hierzu sind (...) vorgesehen?“

Die schlechte Nachricht zuerst: Ihre Befürchtung, es handle sich um eine Verlegung der Bushaltestelle „Wetterpark“, ist gerechtfertigt. Mittlerweile sind die Arbeiten auf der stadteinwärts führenden Straßenseite beendet, und die beiden Haltepunkte der Station „Wetterpark“ liegen einander jetzt genau gegenüber. Zuvor war die Haltestelle des 106er Richtung „Caritas nicht an der Goerdelerstraße gelegen, sondern um die Ecke an der Oberen Grenzstraße. „Die Haltestelle ist barrierefrei ausgebaut worden“, sagt Stadtsprecher Fabian El-Cheikh. Das sei seit Einführung des neuen Haltestellenkonzepts verpflichtend. „Für die Barrierefreiheit wird ein Anfahrtsweg von 30 Metern benötigt, sodass der Bus einschleifen und gerade am Bordstein halten kann.“ Das sei an der alten Stelle an der Oberen Grenzstraße nicht möglich gewesen. „Das ist der Grund, warum die alte Haltestelle aufgegeben werden musste.“

Die Station „Wetterpark“ werde in Zukunft auch keine Endhaltestelle der Buslinie 106 mehr sein. „Sie biegt künftig links ab in die Obere Grenzstraße.“ Der Fahrplanwechsel tritt im Dezember dieses Jahres in Kraft.

Das Presseamt ist aktuell noch damit beschäftigt, den zwölf Punkte umfassenden Fragenkatalog der Anwohner vollständig zu beantworten.

