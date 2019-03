Auseinandersetzung um bessere Bezahlung am Cinemaxx wird schärfer

Der Ton im Tarifstreik der Cinemaxx-Mitarbeiter wird rauer. Unter dem Motto „Unsere Löhne – ein schlechter Film“ haben die Beschäftigten des Offenbacher Kinos am vergangenen Sonntag zum dritten Mal in diesem Jahr ihre Arbeit niedergelegt.

Offenbach – Damit folgen sie einem bundesweiten Aufruf der Gewerkschaft Verdi, die sich für einen neuen Tarifvertrag, eine Erhöhung des Stundenlohns und einheitliche Bedingungen für alle Mitarbeiter der Kette einsetzt.

Die konkrete Forderung: 9,50 Euro Stundenlohn. Bisher bekommen die Angestellten im Durchschnitt 9,25 Euro. Damit liegt der Verdienst mit sechs Cent nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn. Verdi fordert eine Erhöhung um 25 Cent auf 9,50 Euro die Stunde. „Selbst das ist Cinemaxx zu viel“, schimpft Stefan Müller, Junior Theaterleiterassistent im Lichtspielhaus an der Berliner Straße. Er war unter den Streikenden, die am Sonntag von 14 Uhr bis Dienstschluss um 21 Uhr ihre Arbeit niedergelegt haben. Nach seinen Angaben wehren sich die Angestellten unter anderem auch gegen eine Umverteilung der Zuständigkeiten. Bisher sind die Service-Mitarbeiter während ihrer Schicht für einen bestimmten Bereich eingeteilt: Kinokasse, Gastronomie, Einlass oder Toiletten. Cinemaxx wolle den Mitarbeitern laut Müller den Titel „Service-Manager“ verpassen: Das bringt mit sich, dass sie alle Bereiche in einer Schicht gleichzeitig abdecken müssen. „Man hat keine Zeit mehr, zwischendurch mal eine halbe Stunde durchzuschnaufen – und das bei gleicher Bezahlung“, klagt er. Der Großteil der Offenbacher Belegschaft ist in Teilzeit angestellt.

Wie Müller, der an der Hochschule Darmstadt Informationswissenschaften studiert, arbeiten viele nebenher im Kino. „Auch Studenten müssen davon leben können“, betont er und kritisiert im Namen des Kollegiums darüber hinaus die ungerechte Bezahlung innerhalb der Belegschaft. Eine seit 18 Jahren angestellte Kollegin verdiene stündlich 50 Cent weniger als er. „Das ist ein Armutszeugnis.“ Am Sonntag verließen elf Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz und versammelten sich vor dem Gebäude.

„Ein paar Gäste haben mit uns sympathisiert“, berichtet Müller. Daraufhin habe der Theaterleiter mehreren Jugendlichen Hausverbot erteilt. „Die wurden hochkant rausgeschmissen“, behauptet er. Das weist die Zentrale des Kinobetreibers zurück: „Zu keinem Zeitpunkt wurde als Reaktion auf den Streik ein Hausverbot erteilt“, schreibt Cinemaxx auf Anfrage.

An den Kassen hätten sich lange Schlangen gebildet, schildert Müller. Daraufhin habe der Chef Familienmitglieder herbeigerufen, die als Streikbrecher die Folgen der Betriebsstörung ausgleichen sollten. Der Theaterleiter ist für eine Stellungnahme derzeit nicht zu erreichen, er befindet sich im Urlaub.

„Dieser Streik ist bedauerlich und unnötig, da wir zum wiederholten Male ein für die Mitarbeiter verbessertes Tarif-Angebot an Verdi gemacht haben“, erklärt Cinemaxx. Die Mitarbeiter hingegen kennen nur ein Angebot, das ihnen vor Kurzem unterbreitet wurde. Demnach bekämen „Service-Manager“ ab sofort im ersten Jahr einen Stundenlohn von 9,35 Euro. „Eine Beleidigung“, findet Müller und warnt: „Die Streikenden sind auf Krawall gebürstet.“

Das Ende der Warnstreiks ist für den 26. März geplant. Für die kommenden Wochen haben die Offenbacher weitere Proteste angekündigt. Stefan Müller: „Wir sind zu langfristigen Streiks bereit.“

Von Tamara Schempp

