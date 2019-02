Abgaben-Schock: Offenbacher sind frustriert und wütend

Offenbach – Während die satte Anhebung der Grundsteuer B die Offenbacher Bürger empört, bemüht sich die Tansania-Koalition um Erklärungen, warum dieser Schritt notwendig ist.

Es ist zugegeben nur ein kleiner Ausschnitt des Stimmungsbilds in der Stadt – doch weit mehr als 60 Nutzer haben bis gestern Nachmittag auf op-online, dem Internetauftritt unserer Zeitung, ihrem Ärger über die Steuererhöhung Luft gemacht. Auffällig: Verständnis für die Entscheidung hat keiner.

Noch eher sachlich rechnet etwa Thorsten Roem vor: „Habe gerade mal nachgeschaut: Erhöhung der Grundsteuer 2013 von 430 auf 500; 2015 von 500 auf 600 und jetzt von 600 auf 995. Das ist, wenn ich richtig liege, eine Steigerung von 131 Prozent in sechs Jahren. Das sind jetzt bei mir 1000 € mehr im Jahr, die ich nicht weitergeben kann. Das kann so nicht weitergehen.“

Schärfer im Ton ist ein Nutzer, der unter dem Pseudonym „Käptn Blaubär“ kommentiert: „So musste es ja kommen. Mit CDU-Kämmerer Peter Freier sitzt ein Zauberlehrling in der Kämmerei, der extrem überfordert ist. Er trägt jedoch nicht die alleinige Schuld an diesem Schlamassel. Gerade die Grünen sind momentan sehr leise, sie wissen wohl warum. Der ehemalige grüne Bürgermeister Peter Schneider war jahrelang Schuldezernent und hat scheinbar geschlafen. Und jetzt fällt plötzlich auf, wir brauchen neue Schulen. Hinzu kommen Ausgaben für Elektromobilität, Nahverkehr etc pp. Alles Projekte, die sich die Stadt eigentlich nicht leisten kann, die die Grünen aber durchdrücken. Aber deren Wählern ist eine Grundsteuererhöhung ja egal, die haben genug Kohle.“

Konsequenzen fordert Nutzer „63073er“: „Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen. Herr Freier bzw. die CDU mit Tansania hat auf allen Ebenen versagt. Dass hier nicht mal ansatzweise von Konsequenzen gesprochen wird und die Protagonisten immer noch walten dürfen, ist kaum zu überbieten. Es sollten schnell personelle Maßnahmen folgen, denn ich sage mal so: Wer mit Geld nicht klar kommt, kommt auch mit mehr Geld nicht klar. Was mich am meisten wundert: Dass die restlichen Parteien da ohne Wenn und Aber mitziehen. Zeit auf die Straße zu gehen!“

Die Fraktionschefs der Tansania-Koalition verteidigen die Steuererhöhung: „Die Gewerbesteuereinnahmen reichen noch nicht einmal, um bereits vor Jahren beschlossene Projekte und damit eingegangene Verpflichtungen bezahlen zu können“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Walter. Dennis Lehmann, Fraktionschef der Freien Wähler, weist darauf hin, die zu schaffenden Stellen würden dringend benötigt, um Verwaltungsabläufe zu gewährleisten, denn Verzögerungen beispielsweise bei der Auszahlung von Sozialhilfe könnten für Betroffene schnell existenziell werden.

„Wir haben in der Koalition seit Wochen intensiv beraten und jeden Stein umgedreht. Wir müssen sicherstellen, dass Investitionen, die für die Zukunft der Stadt und ihre Bewohner wichtig sind, finanziell gesichert sind. Dafür tragen wir die politische Verantwortung und dieser stellen wir uns“, sagt Ursula Richter, Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Mehr Menschen sind dauerhaft arm - oder reich Zur Fotostrecke

Die Linke lehnt unterdessen die Grundsteuererhöhung ab, für sie ist die Belastungsgrenze überschritten. „Die geplante Erhöhung ist ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die ohnehin unter den hohen Kosten für das Wohnen leiden“, sagt der Stadtverordnete Sven Malsy. Er blickt zugleich zurück: Zuletzt sei die Grundsteuer vor vier Jahren von 500 auf 600 Prozentpunkte erhöht worden – gegen die Stimmen der Linken. Der damalige SPD-Kämmerer Felix Schwenke habe seinerzeit versprochen, dass die Steuer nach dieser starken Erhöhung für die nächsten Jahre stabil bleiben werde.

Die CDU habe die Erhöhung damals als „ein Indiz für verfehlte Politik“ kritisiert. „Nun wollen dieselben Akteure die Grundsteuer auf 995 Punkte erhöhen“, wundert sich Malsy. (mad)

Lesen Sie auch: Abgaben-Schock: Offenbach erhöht Grundsteuer B rückwirkend