Scharfer Schlagabtausch um Trauerhalle im Stadtparlament

Bei der Diskussion im Stadtparlament verschärft sich der Tonfall

+ © Foto: p Neubau oder Sanierung? An dieser Frage scheiden sich bei der Stadtverordnetenversammlung die Geister. © Foto: p

Die Frage, was mit der Trauerhalle auf dem Neuen Friedhof geschehen soll, erhitzt in der Sitzung des Stadtparlaments am Donnerstag die Gemüter – SPD und Koalition liefern sich einen heftigen Schlagabtausch.