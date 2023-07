Offenbachs Bürgermeisterin Groß: Urlaub richtet sich nach den Bienen

Von: Frank Sommer

Wurde schon fleißig Honig gesammelt? Sabine Groß überprüft die Rahmen eines Stocks beim Imkerverein. © Sommer

Imkervereine erfreuen sich seit einigen Jahren eines starken Zuspruchs. Auch Offenbachs Bürgermeisterin Sabine Groß hat Bienenvölker - ein Besuch zu Grundschulzeiten beim Offenbacher Lehrbienenstand hat in ihr die Faszination geweckt.

Offenbach – Die Begeisterung für ihr Hobby erwachte bei Sabine Groß im Grundschulalter: „Wir haben damals den Offenbacher Imkerverein besucht und ich war fasziniert von den Bienen“, sagt die heutige Bürgermeisterin (Grüne). „Leider konnte ich meine Eltern nicht überzeugen, Bienen zu kaufen – also musste ich etwas warten...“

Während des Studiums oder ihrer Tätigkeit in Hamburg fehlte ihr die Zeit, doch als sie 2015 nach Wiesbaden in ein Ministerium wechselte, erinnerte sie sich wieder der Faszination Bienen. „Ich habe beim Imkerverein Ingelheim einen einjährigen Kurs für Imkerei gemacht und seitdem habe ich Bienenvölker.“

Richard Betz vom Offenbacher Imkerverein schmunzelt während der Erzählung, die Begeisterung für die Bienen entstehe oft im Kindesalter. „Unser jüngster Imker hier ist 14 Jahre, der älteste 74“, sagt er. Auch den Weg, den Groß gewählt hat, einen langfristigen Kurs zu absolvieren, sei der richtige. „Manche bestellen einfach Bienenvölker im Internet – aber diese Leute können nicht erkennen, ob die Völker unter Krankheiten leiden. Außerdem werden durch solche Bestellungen auch Krankheiten eingeschleppt“, sagt er.

Die Hauptaufgabe des Imkers sei nicht die Honigernte, sondern die Bienenvölker gesund zu halten. Im Verein könne man sich austauschen, auch werden Interessenten für Probleme wie verunreinigtes Wachs sensibilisiert. Zudem bietet der Verein die nötige Infrastruktur an – etwa Schleuder. „Die darf jeder nutzen, hinterher muss sie freilich gereinigt werden.“ Hygiene sei ein wichtiger Punkt bei der Imkerei.

Durch Bücher und Filme ist die Imkerei in den vergangenen Jahren stark in das Interesse der Öffentlichkeit geraten, die Vereine verzeichnen Zulauf. Dennoch sollte man den Kosten- und vor allem den zeitlichen Faktor des Hobbys nicht unterschätzen, sagt Groß. „Ein- bis zweimal die Woche muss man nach seinem Bienenvolk schauen“, sagt Groß, „mein Urlaub richtet sich auch nach den Bienen“. Das ganze Jahr über gebe es genug zu tun, etwa Zuckerwasser als Ersatz für den entnommenen Honig bereitzustellen oder zu schauen, ob ein neues Volk entsteht. „Der Vorteil einer Mitgliedschaft im Verein ist, dass man sich gegenseitig im Urlaub vertritt“, sagt Betz. Außerdem wird beim Verein gelehrt, wo die „Beuten“, die Bienenstöcke, aufgestellt werden dürfen – immer in Absprache mit dem Veterinäramt.

Zweimal im Jahr kann Honig geerntet werden, dann ist man auch gut beschäftigt, Gläser auszukochen oder die Küche zu reinigen. „Ich habe mir eine Schleuder gekauft, nicht elektrisch, sondern mit Handkurbel – nach dem Schleudern klebt die ganze Küche“, so Groß lachend.

Wie oft sie schon gestochen wurde, das hat die Bürgermeisterin aufgehört zu zählen. Allerdings würden die Völker so gezüchtet, dass sie eher sanftmütig seien. Pfeife rauchen müssen die Imker nicht mehr, dafür gibt es für rund 50 Euro den „Smoker“. mit dem man Rauch erzeugen kann. Ein guter Schutzanzug kostet 80 Euro. „Pro Beute kann man mit 250 Euro rechnen, ein Volk kostet um die 150 Euro – das summiert sich schon“, sagt Groß. Die Kosten sollten Neulinge nicht unterschätzen.

Durch die Arbeit mit den Bienen entwickele man ein anderes Gespür für die Natur: „Man nimmt viel bewusster wahr, welche Pflanzen gerade blühen“, erklärt Betz. Auch die Wirkung des Wetters auf die Pflanzen- und Tierwelt falle stärker auf. „Wenn es wie dieses Frühjahr sehr viel regnet, fliegen die Bienen andere Pflanzen an“, sagt Groß, „oder letztes Jahr waren die Auswirkungen der Trockenheit auch bei den Bienenvölkern spürbar.“

„Der erste Honig, wenn man den Hahn der Schleuder öffnet und er golden herausfließt, ist immer etwas besonderes“, sagt Groß. Ein Kompliment für ihren ersten selbst geimkerten Honig ist ihr besonders in Erinnerung: Der kleine Sohn ihres Cousins befand, dass ihr Honig „besser schmeckt als das Original aus dem Rewe“.

