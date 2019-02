Siemens-Standortschließung ist eine "nicht nachvollziehbare Entscheidung"

Offenbach – Die Stadt Offenbach hat nach Kräften gegen die Standortschließung von Siemens in der Kommune gekämpft – allerdings vergeblich.

+ Felix Schwenke Wie Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) berichtet, waren die Versuche, in der höchsten Konzernetage für den Erhalt der Arbeitsplätze zu werben, nicht von Erfolg gekrönt. Ein Teil der Mitarbeiter von Siemens in Offenbach soll nach Niederrad ziehen. Die übrigen sollen bis spätestens Ende 2020 das Unternehmen verlassen.

Manroland ist geschrumpft, Areva ist weggezogen. Nun verlässt Siemens Offenbach. Welche Bedeutung hat der Konzern für die Stadt?

Grundsätzlich sind große, mitarbeiterstarke Unternehmen natürlich gut für die Stadt. Sie machen sie als Arbeitsort interessant, tragen mit zum Image Offenbachs bei, schaffen in der Stadt und der Region Arbeitsplätze und zahlen im besten Fall auch Gewerbesteuer. Wenn große Konzerne Niederlassungen mit hohem Spezialisierungsgrad in Städten unterhalten, liegt aber ein Risiko darin, dass Konzernentscheidungen außerhalb der Stadt getroffen werden und diese Entscheidungen bei den Niederlassungen und weniger bei den Konzernzentralen harte Konsequenzen haben. Siemens war für Offenbach ein wichtiges Unternehmen mit vielen hoch qualifizierten Mitarbeitern, die zu einem Teil auch in Offenbach wohnen. Die bislang sehr erfolgreiche Sparte radikal zu verkleinern, ist eine sehr harte und aus Offenbacher Sicht nicht nachvollziehbare Entscheidung. Alle Versuche der Stadt, bis in die höchsten Ränge im Konzern hinein für den Erhalt der Arbeitsplätze zu werben, sind bedauerlicherweise auf keine Resonanz gestoßen.

Wieder geht der Stadt ein wichtiger Arbeitgeber verloren. Was bedeutet das für die Kommune?

Zunächst bedeutet die Entscheidung von Siemens den Verlust eines bislang prestigeträchtigen Arbeitgebers und hoch qualifizierter Arbeitsplätze am Standort Offenbach. Wir haben immer wieder betont, dass der Strukturwandel keine Story der 1970er Jahre ist, sondern bis heute stattfindet. Nun müssen die hochwertigen Büros, die Siemens räumt, mit neuen Ansiedlungen gefüllt werden. Dazu hat die Stadt bereits Kontakt zum Besitzer der Immobilie aufgenommen.

Was bedeutet die Entwicklung für die Kaufkraft in der Kommune?

Nur ein Teil der Mitarbeiter wohnt in Offenbach und davon werden einige auch ihren Arbeitsplatz in Frankfurt behalten. Diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, sind in der Regel so qualifiziert, dass sie in der momentanen Zeit schnell am Arbeitsmarkt unterkommen können. Daher wird die Konzernentscheidung die Kaufkraft in Offenbach nur sehr gering beeinflussen.

Warum kann Offenbach die Konzerne nicht halten?

Selbstverständlich gelingt es uns, Unternehmen in Offenbach zu halten. Ein Bild zu zeichnen, wonach Offenbach für Konzerne uninteressant sei, wäre falsch. Für Axa wird im Kaiserlei gerade ein Büroobjekt gebaut, und Axa wird die Mitarbeiterzahl deutlich erhöhen. Die Helaba baut ihr selbst gekauftes Bürohaus am Kaiserlei gerade hervorragend um und aus und verdoppelt fast die Mitarbeiterzahl. Evonik hat eine große Abteilung ins Offenbacher Kaiserlei verlegt und Hyundai Europe, Hyundai Deutschland und Hyundai Auto Ever Europe wachsen in Offenbach enorm. Fielmann ist nach Offenbach gezogen, Tecsis hat hier investiert, Saint Gobain fühlt sich im Hafen wohl, und diese Liste könnte noch weitergeführt werden.

Gerade Manroland und Areva sind aber Beispiele, die zeigen, dass eine Stadt noch so gute Standortbedingungen bieten kann, sie aber nichts gegen die Insolvenz eines Unternehmens oder gegen die Konsequenz von Entscheidungen in Konzernzentralen oder auf Staatsebene – beispielsweise Atomausstieg – tun kann. Standortqualitäten spielen leider oft dann keine Rolle mehr, wenn Entscheidungen eines Konzernvorstands getroffen werden, die wie im Fall Siemens als Reaktion auf den Weltmarkt dargestellt werden oder die aufgrund veränderter strategischer Ausrichtung so ausfallen.

Ein Teil der Siemens-Mitarbeiter zieht nach Niederrad. Hat Offenbach keine Alternativen zum Standort Kaiserlei angeboten?

Wir haben Siemens schon zu Beginn der Diskussion um den Stellenabbau eine Vielzahl an Alternativen angeboten und auch immer wieder gefordert, dass Offenbach bei der Standortanalyse mit einbezogen werden muss. Wir waren in einem ganz engen, permanenten Kontakt. Wir mussten aber erkennen, dass Siemens die Entscheidung nicht von der Standortqualität und einer sachlichen Standortanalyse abhängig gemacht hat, sondern die Verlagerung nach Frankfurt ganz offensichtlich von Anfang an beschlossen war.

Die anderen Kollegen – immerhin 280 Mitarbeiter – müssen Siemens verlassen. Haben sie Chancen auf dem Jobmarkt im Rhein-Main-Gebiet?

Die Mehrheit der Siemens-Mitarbeiter in Offenbach ist hoch qualifiziert und wird daher hoffentlich schnell wieder am Arbeitsmarkt unterkommen. Dennoch wird diese Finanz-Entscheidung des Siemens-Vorstands auch Härtefälle verursachen.

Spätestens Ende September 2020 ist der Standort Kaiserlei verwaist.

Der Standort Kaiserlei ist alles andere als verwaist: Wir verzeichnen sogar ein steigendes Interesse am Kaiserlei. Die Beispiele Hyundai, Fielmann, Axa, Helaba hatte ich schon genannt. Weitere Unternehmen werden 2019 noch Verträge für das Kaiserleigebiet unterschreiben. Das dortige Gewerbegebiet ist aufgrund seiner exzellenten Verkehrsanbindung mit Straße und Schiene, der Nähe zur EZB, dem Flughafen und dem Frankfurter Fernbahnhof sowie dem schnellsten verfügbaren Internet mit Nähe zum DE-CIX (weltgrößter Internet-Knoten in Frankfurt, Anm. d. Red.) eine hervorragende Adresse für Unternehmen. Durch die Neuordnung der Verkehrsbeziehungen, die Offenbach am Kaiserlei noch bis 2020 vornimmt, wird die Erreichbarkeit noch weiter verbessert. Außerdem entstehen zusätzliche Gewerbeflächen. Die Räume, die Siemens verlässt, bieten eine Chance für die Ansiedlung anderer Unternehmen und damit auch für Gewerbesteuereinnahmen.

Das Interview führte Marc Kuhn