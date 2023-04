Offenbachs Wahrzeichen: Das Karlche‘ erstrahlt wieder – Erinnerung bewahren

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Offenbacher Wahrzeichen bekommt einen gründlichen Frühjahrsputz: Eine Fachfirma befreit das Karlche‘ auf dem Wilhelmsplatz von Moos.

Offenbach – Es ist ein Offenbacher Wahrzeichen an prominenter Stelle: Seit 1999 erinnert das Streichholzkarlchen auf dem Wilhelmsplatz an die Kultfigur Karl Winterkorn, der Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Offenbacher Apfelweinlokale zog und Streichhölzer verkaufte. Der kleinwüchsige Mann war in den 1920er und 1930er Jahren einer der beliebtesten Offenbacher.

Ein Wahrzeichen Offenbachs: Das Karlche‘ vom Moos befreit

Jetzt wurde das Denkmal einem gründlichen Frühjahrsputz unterzogen, wie die Stadt Offenbach am Dienstag (18. April) mitteilte. Eine Fachfirma, die über 40 Jahre Erfahrung im traditionellen Steinmetz- und Bildhauerhandwerk verfüge, habe die Vermoosungen behutsam entfernt. Es folgte die Reinigung und Neufassung der verwitterten Inschrift.

Ein Wahrzeichen Offenbachs: Das Karlche‘ vor und nach der Reinigung. © Stadt Offenbach

„Wir möchten wie hier beim Streichholzkarlche‘ mit sorgsamer Pflege die steinernen Zeugen vergangener Epochen und damit die Erinnerungskultur in unserer Stadt erhalten“, wird Stadtrat Paul-Gerhard Weiß zitiert, aus dessen Dezernat der Auftrag zur Reinigung kam. (cas)