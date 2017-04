Warum in Bieber wieder eine Durchfahrt erlaubt wurde

+ So wie in der schon seit geraumer Zeit wegen einer privaten Baumaßnahme gesperrten Straße Am Rebstock hätte es Leser Friedel Wavra auch gern vor seiner Baustelle. © Kirstein

Vier Tage lang waren dann auch, nach einiger Verzögerung, die Fahrbahn und einer der beiden Bürgersteige abgeriegelt. Bis am Dienstag ein Trupp Arbeiter alles wieder abräumte: Baken und auch jene Schilder, die Fußgänger zur Benutzung des Trottoirs gegenüber auffordernden. Der Bieberer Wavra hält das für fahrlässig, jetzt könne jeder direkt an seinem 200 Jahre alten Haus vorbei laufen, von dem Dachziegel und Gebälk in einen Container geworfen werden. Was den sonstigen Verkehr in jenem kleinen Nebenarm am Anfang der Aschaffenburger angeht, schildert er zwischenzeitliches Chaos, da sich die die Straße nutzenden Handwerker und Autofahrer in die Quere kamen.