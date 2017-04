Exklusiver Besuch auf dem Flughafen Frankfurt 

Offenbach - Anlässlich des 70. Geburtstags unserer Zeitung durften elf ausgewählte Leser gemeinsam mit Chefredakteur Frank Pröse den Frankfurter Flughafen besichtigen. Von Patrick Eickhoff

+ Nur mit Badekapp’, Pardon, Hygienehaube geht’s rein: Zum exklusiven Besuchsprogramm unserer Geburtstags-Lesergruppe gehörte auch das Perishable Center des Frankfurter Flughafens, wo die frische und verderbliche Ware gelagert wird. - Fotos: © Patrick Eickhoff Dabei gab es neben unzähligen Flugzeugen exklusive Einblicke in die Arbeit der Flughafenfeuerwehr und ins Zentrum der frischen verderblichen Waren. Start der Reise ist in der Abflughalle C am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Monika Marel, Senior-Repräsentantin des Besucherservices des Flughafenbetreibers Fraport, begrüßt die elf ausgewählten Leser zur exklusiven Besichtigung des Frankfurter Flughafens. Nach intensiver Sicherheitskontrolle geht es in den Bus und auf die Rollfelder zur Besichtigung der Start- und Landebahnen. Unter den Gewinnern ist auch Sandra Henkel, die viele Fotos von den Flugzeugen macht. Vor allem bei der Vorstellung des Airbus A380 hört sie der Reiseleiterin genau zu. „Ich fliege selbst nächste Woche mit einem Airbus nach Thailand, und jetzt kann ich mit viel Informationen bei meinen Freundinnen glänzen“, scherzt sie begeistert.

Doch der Airbus ist nur eine von vielen Maschinen, an denen die Gruppe vorbeifährt, denn am Flughafen fliegen jährlich 61 Millionen Menschen weltweit. Neben den kleineren Privatjets steht dort auch beispielsweise der Flieger der englischen Fußballmannschaft Manchester City, der von deren Sponsor, der Fluggesellschaft Etihad, finanziert wurde. „So einen Geldgeber bräuchten die Kickers auch mal“, sagt Leser Jürgen Schlund und sorgt damit für das ein oder andere Lachen.

Nach der Fahrt über Start- und Landebahn geht es zur Feuerwehr, genauer gesagt zur Brandwache 4. „Es ist schon spannend, mal hinter die Kulissen zu gucken, hier kommt man als Fluggast ja nie hin“, zeigt sich Leser Volker Rieth begeistert von den Löschfahrzeugen und dem ganzen Equipment. Doch in den Hallen der Brandwache gibt es nicht nur viel zu sehen, sondern auch zu hören. Hauptbrandinspektor Niko Rauschenberger versorgt die Gruppe mit Informationen. „Man kann als Faustformel sagen, dass wir einmal am Tag ausrücken“, erklärt er. Dies sei aber lediglich für kleinere Einsätze, wie einem Sprung in der Scheibe, der Fall. „Ein Großeinsatz durch einen Brand ist Gott sei Dank in 20 Jahren Tätigkeit noch nicht vorgekommen“, sagt Rauschenberger.

+ © p Nach der Besichtigung der Feuerwehr steht als nächster Höhepunkt die Besichtigung des sogenannten Perishable Centers an, in dem verderbliche Ware und Fracht gekühlt und gelagert wird. Obwohl die Räume momentan relativ leer sind, ist am Geruch erkennbar, wofür die einzelnen Hallen genutzt werden. Stergios Boudrikas vom Vertrieb des Centers führt die Gruppe von Raum zu Raum. „Hier werden jährlich 120.000 Tonnen Frischware sortiert“, erklärt er. Aber auch kritische Fragen bleiben an diesem Vormittag nicht aus. Besonders gespannt lauscht die Gruppe, als es um den Fluglärm oder den Bau des dritten Terminals geht. 2023 sollen die Arbeiten beendet sein. „Früher als Berlin sind sie damit auf jeden Fall fertig“, ist aus der Gruppe zu hören.

Zum Abschluss des Tages geht’s für alle Beteiligten noch ins Restaurant Käfer’s mit perfektem Blick aufs Rollfeld. Fraport-Reiseleiterin Monika Marel bedankt sich abschließend für den gelungenen Tag: „So eine interessierte Gruppe führt man doch sehr gerne.“