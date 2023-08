„Keine“ ist auch eine Antwort: OP-Leser nennen ihre Lieblingskneipen in Offenbach

Von: Emanuel Zylla

Die OP fragte Facebook-Nutzer nach ihrer Lieblingskneipe in Offenbach. Die meisten geben an, dass sie keinen Favoriten haben. Es gibt aber einen klaren Gewinner.

Offenbach – Sind die echten Bierkneipen in Offenbach schon Geschichte oder finden Durstige noch ihr Glück an Straßenecken? Und was ist eure Lieblingskneipe in der Stadt? Das hat op-online die Facebook-Community gefragt. Die Antworten waren sehr gemischt, aber die häufigste war dann doch: „keine!“

Das ist ein trauriges Fazit für die Gastronomie-Szene in Offenbach. Ein Facebook-Nutzer, dem auch mehrere andere mit ihren Likes offenbar zustimmen, führt das genauer aus: „Bierkneipen in Offenbach sind schon lange Geschichte, in den meisten Stadtteilen haben von einst 5-7 Kneipen mit viel Glück eine überlebt und in der Innenstadt sieht es nicht besser aus.“ Der Wilhelmsplatz werde zwar als Ausgehviertel angepriesen, doch sei eher etwas für Menschen, die essen gehen wollen. Die richtige Kneipe, wie es sie in den 80er bis 2000er Jahren in Offenbach an jeder Ecke gegeben habe, „gibt es nicht mehr und sind verschwunden“.

Hat Offenbachs Kneipenszene wirklich wenig bis gar nichts zu bieten? Facebook-User nennen zwar einige Kneipennamen, die meisten haben aber gar keine Lieblingskneipe in der Stadt. (Symbolbild) © Imago

Lieblingskneipe mit Abstand: Das Palim Palim bei der Stadthalle Offenbach

Gleich nach „keine Kneipe“ folgte dann aber schon das Palim Palim, gelegen im Brunnenweg bei der Stadthalle Offenbach, als mit Abstand häufigste Antwort der OP-Facebook-Community. „Aiii natürlich des Palim Palim an de Stadthall beim Angelo Palim“, steht für Facebook-User Marius absolut außer Frage und wird mit Herzen und Likes überschüttet. Ein Blick rüber zu den Google-Rezensionen verrät, dass an der Begeisterung bei Facebook etwas dran sein muss. Satte 4,9 Sterne bekommt die Kneipe dort.

Der Inhaber Angelo wird auch dort hervorgehoben: „Angelo ist ein super lieber Inhaber und seine Mutti war auch total goldig“, schwärmt etwa Jennifer in ihrer 5-Sterne-Rezension. Spaß scheint in dem Gasthaus großgeschrieben zu werden, wie eine andere Rezensentin berichtet: „Super lustiger Gastgeber mit viel guter Laune und Karaoke - es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Wer kein Karaoke-Fan ist, wird vielleicht von dieser Erfahrung überzeugt: „Der Besitzer ist stets für ein Breakdance Battle zu haben“, berichtet Arni auf Google von einem wohl sehr interessanten Abend im Palim Palim.

Facebook-Liebling Norbert: Das Werk 2 in Offenbach Lieblingskneipe auf Platz 2

Ob nun Bistro Hofgarten, Werk 2, einfach nur „de Norbert“, wie ein Facebook-Nutzer schreibt, oder alles zusammen: Das Wirtshaus in der Hessenstraße, im Offenbacher Stadtteil Bürgel, erfreut sich großer Beliebtheit bei einigen der Abstimmenden. „Eine der wenigen echten Kneipen. Gut geführt, mit Wohlfühlcharakter“, kommentiert da etwa ein User. Userin Roswitha geht sogar so weit: „Es ist die Letzte ihrer Art. Schade!“

Google gibt mit seiner Wertung von 4,7 Sternen dem zweiten Rang auf Facebook vom Werk 2 Recht. Auch hier bekommen die Inhaber und Bedienung der „Raucherkneipe“, wie das Lokal immer wieder genannt wird, viel Lob: „Norbert ist ein klasse Typ und sehr herzlich“, wird der Inhaber beschrieben, die Bedienung erhält auch immer wieder wohlwollende Kommentare. Für die Meisten gilt das Werk 2 als eine der wenigen „verrauchten Bier-Eckkneipen“ in Offenbach.

Auch sie wird von den Facebook-Usern genannt: Rosi Neels von Rosis Bierpub, dem Kult-Pub mit Herz in der Aschaffenburger Straße in Offenbach. © Marian Meidel

Offenbachs Kneipenszene hat noch mehr zu bieten: weitere Nennungen von Lieblingskneipen

Doch ein paar Schänken mehr gibt es da schon noch, wie Facebook-User aufzählen. Den dritten Platz teilen sich das OFC-Kult-Pub mit Herz, nämlich Rosis Bierpub in der Aschaffenburger Straße, die Bierkneipe „Zum Salzgässchen“ in der Bieberer Straße sowie der irische und schottische Pub Bogside, der zugleich auch Keltisch-Deutscher Freundschaftsverein ist.

Eine Auswahl ist also durchaus vorhanden in Offenbach, auch wenn das vielleicht vor Jahrzehnten noch anders ausgehen hat. Einen Anspruch auf Vollständigkeit haben diese Nennungen von Facebook aber ohnehin nicht. (zy)

