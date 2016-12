Diese sieben Videos aus 2016 müssen Sie sehen

Harley am Altar, Pokalsensation, Opel-Geburtstag und mehr

+ © dr © dr

Offenbach - Das Jahr geht zu Ende - wir waren auch 2016 wieder für unsere Leser mit der Videokamera in der Region unterwegs. Sehen Sie sieben Videos des Jahres, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten:

Ausnahmezustand beim Hessenderby

Die Stadt Darmstadt hatte vor dem Bundesliga-Hessenderby gegen Eintracht Frankfurt am 30. April zunächst aus Sicherheitsgründen an einem Innenstadt-Verbot für Eintracht-Fans festgehalten, dieses aber wegen massiver Proteste wieder aufgehoben. Zahlreiche Anhänger hatten Einsprüche angekündigt und waren vor Gericht gezogen. Im Umfeld des Spiels kam es zu Schlägereien und etwa 530 vorläufigen Festnahmen. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun. Während des Spiels und nach dem 2:1-Sieg der Eintracht gab es in der Stadt und auch im Stadion am Böllenfalltor Ausschreitungen. Insgesamt waren rund 1700 Polizisten im Einsatz.

Narretei im Mai

Wer sich am 8. Mai ahnungslos nach Seligenstadt verirrte, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Aber es ging doch alles (mehr oder weniger) mit rechten Dingen zu. Der Heimatbund holte den wetterbedingt ausgefallenen Rosenmontagszug nach. Am Muttertag besuchten bei sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad rund 25.000 bis 30.000 Fastnachtsfans das bunte Treiben.

Traumhafte Motorrad-Trauung

Carmen und Jürgen Förster feierten am 18. Juni in der Jügesheimer St. Nikolaus-Kirche ihre Hochzeit. Ganz besonders war, dass die begeisterten Motorradfahrer bei der Ringsegnung mit ihrer Harley bis zum Altar vorfahren durften. So einen Sound hört man nicht jeden Tag in der Kirche.

Karussell dreht sich wieder

Seit dem 22. Juli ist das Wilhelmsbader Karussell wieder in Betrieb. 1780 erbaut, beschädigte im 2. Weltkrieg eine Bombe das Karussell schwer. Seitdem befand es sich im Dornröschenschlaf. Auf den großen Tag fieberten vor allem die Mitglieder des Fördervereins hin, die sich 18 Jahre lang unermüdlich für die Restaurierung des Karussells eingesetzt hatten. Die Sanierungskosten betrugen 4,1 Millionen Euro. 3 Millionen kamen vom Land, den Rest steuerten Förderverein und Stadt Hanau sowie die Stiftung Denkmalschutz bei. Wir waren bei der feierlichen Eröffnung dabei.

Seligenstadt feiert Pokal-Erfolg gegen OFC

Fußball-Hessenligist Sportfreunde Seligenstadt hat sich am 3. September im Achtelfinale des Hessenpokals überraschend mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Regionalligist Kickers Offenbach durchgesetzt. Nach 90 und 120 Minuten stand es 2:2. Die umkämpfte Partie bot Spannung bis zur letzten Sekunde.

Opel feiert, viele kommen

Zum 50. Geburtstag des Opel-Testcenters in Dudenhofen gab es auf dem sonst streng abgeschirmten Gelände am 10. September einen Tag der offenen Tür, zu dem rund 20.000 Besucher nach Rodgau kamen. Auf dem rund 2,8 Quadratkilometer großen Areal konnten die Gäste die Teststrecken kennenlernen und eine umfangreiche Sammlung von Opel-Klassikern bestaunen. Bis 2020 sollen auf dem Areal übrigens weitere Prüfstände, Lagerhallen, Parkhäuser und Teststrecken entstehen.

Gauck zu Gast in Offenbach

30 Minuten waren eingeplant, am Ende war’s fast eine Stunde. Bundespräsident Joachim Gauck diskutierte in der Theodor-Heuss-Schule mit insgesamt 21 Jugendlichen aus drei Offenbacher Schulen zum Thema Integration. Wir haben den besonderen Besuch des Bundespräsidenten am 29. November in Offenbach im Video festgehalten.

(dr)