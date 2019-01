Offenbach – Bei Minus sechs Grad mit dem Fahrrad zur Arbeit? Kein Problem für unsere Freizeit-Tipp-Redakteurin Regina König-Fritz. Bei Wind und Wetter schwingt sie sich auf ihren roten Drahtesel und fährt aus Bürgel bis zu unserem Verlagshaus an der Waldstraße. Von Steffen Müller

Rund 25 Minuten braucht sie für die 4,5 Kilometer lange Strecke, frieren tut sie dabei nie. Schließlich ist sie auch dick genug eingepackt. „Der Trend geht zur Dritthose“, sagt König-Fritz mit einem Lächeln. Über der Jeans trägt die Redakteurin eine hellgrüne Skihose, darunter eine Wollhose. Eine dicke, blaue Daunenjacke schützt den Oberkörper. „Positiver Nebeneffekt: Durch die auffälligen Farben bin ich für Autofahrer gut sichtbar.“ Insgesamt trägt sie am Oberkörper vier Schichten, neben der Daunenjacke noch ein Body, ein T-Shirt aus Baumwolle und einen Wollpullover.

Doch damit lange nicht genug. Ihr wichtigster Kälte-Schutz-Tipp: Das Gesicht muss gut abgedeckt sein, sodass der Atem wärmt. König nutzt dafür gleich zwei Arten von Schal. Einen sogenannten Loop, den sie über als Hals, Mund und Nase legt und ein Joggingtuch, das das Atmen erleichtert.

Zur Standardausrüstung zählen selbstverständlich auch Handschuhe (zwei Paar) und eine Wollmütze. Bei Bedarf wird noch die Kapuze noch über den Kopf gezogen.

Bilder: Winter im Waldzoo Zur Fotostrecke

Der ganze Schutz fordert aber seinen Preis. „Manchmal wird es zu warm“, sagt König-Fritz. Deshalb liegen in der Redaktion Ersatzklamotten bereit und ein Föhn bereit. Auch das An- und Ausziehen dauert seine Zeit. Mindestens fünf Minuten braucht König-Fritz, um alle Schichten zu sortieren. Doch es lohnt sich. Aufs Fahrradfahren möchte sie nicht verzichten. Bis sie in das Auto steigt, müssen die Temperaturen noch deutlich fallen.