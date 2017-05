Ordnungsamt versteigert Fundsachen

Offenbach - Rund zweihundert Leute haben sich vor dem kleinen Zelt eingefunden, das die Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor dem Stadthaus an der Berliner Straße aufgebaut haben. Fundsachen, die nicht abgeholt wurden, werden hier am Samstagmorgen versteigert. Von Peter Klein

Rund 150 Gegenstände kommen unter den Hammer. Das meiste seien Fahrräder, rund 60 Stück, erklärt Pietro Mereu, der für das Fundbüro zuständige Abteilungsleiter des Ordnungsamtes. Was mindestens zwölf Monate im Fundbüro liegen geblieben ist, kommt in die Auktion. Seit 7.30 Uhr sind rund 20 Mitarbeiter im Einsatz, bauen Zelt und Bühne auf, grenzen den Bereich in dem geboten werden darf, mit Absperrgittern ein. Andere holen die Fundsachen aus dem Keller. Jedes Fundstück hat eine Nummer. Kleinteile haben die Mitarbeiter in Überraschungspakete gepackt.

Pünktlich um 10 Uhr kommt Auktionator Stefan Sommer auf die Bühne. Auf dem kleinen Podest steht ein Fahrrad. Noch sind die Bieter ein wenig zurückhaltend. Doch dann: „Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“ – der Drahtesel wechselt für 20 Euro den Eigentümer. Stefan Sommer wirft eine Angelrute aus, um sie den Bietenden schmackhaft zu machen. Immerhin 20 Euro ist sie dem neuen Besitzer wert. Ein Bündel mit Regenschirmen will zunächst keiner haben. Schließlich finden sie für fünf Euro einen Abnehmer. Langsam wird der Platz voller, zieht auch Neugierige an. Auch die Bieter werden mutiger. Schon das zweite Rad bringt 130 Euro.

Am hinteren Ende der Menschenmenge stehen Alexander Daum und seine Freundin Caroline Dreschel. Sie sind zufällig vorbeigekommen und wollen sich das Spektakel einfach nur mal anschauen. Nicht weit davon steht Salvatore Sangiorgio, sein neues Fahrrad neben sich. Für 80 Euro hat er den Zuschlag bekommen. Nun hofft er, dass er auch noch eines für seine Frau ersteigern kann. Kurz darauf hebt er wieder mehrfach die Hand und bekommt den Zuschlag. Auch das Velo für die Gattin ist gesichert. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hieven ein Pocket-Bike auf die Bühne. Diese Minimotorräder haben in Deutschland keine Straßenzulassung. Deshalb ist es auch bei uns gelandet, erklärt Stefan Sommer warnend. Der neue Besitzer wird es wohl berücksichtigen.