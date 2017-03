Offenbach - Schutzweste, Pfefferspray, Schlagstock und Handschellen gehören zur Standardausrüstung eines Stadtpolizisten. Was nicht dazu gehört, sind Schusswaffen. 2003 wäre es beinahe so weit gekommen. Von Steffen Müller

Die damalige Koalition aus SPD, Grünen und FDP beschloss, die zu diesem Zeitpunkt noch „Hipos“ genannten Stadtpolizisten mit Waffen auszustatten. Für 6000 Euro wurden sogar Pistolen bestellt, damit ausgestattet wurden die Hipos jedoch nie. Das Stadtparlament kippte den bereits feststehenden Beschluss. Als Grund wurde die zu kurze Ausbildungszeit für Stadtpolizisten an der Pistole genannt. Die angeschafften Waffen landeten in einem Safe.

Jetzt bringt die AfD-Fraktion das Thema wieder auf den Tisch. Die Partei fordert in einem Antrag, die Wachpolizisten „aufgrund der aktuell allgegenwärtig vorhandenen und wachsenden Bedrohungslage“ mit Pistolen auszustatten. Ordnungsdezernent Peter Schneider (Grüne) hingegen sieht keine Notwendigkeit, die Stadtpolizisten zu bewaffnen, in deren Aufgabenbereich es fällt, in der Fußgängerzone oder an S-Bahn-Stationen zu patrouillieren, Fahrzeuge zu kontrollieren oder Knöllchen zu verteilen. „Es bedarf keiner Bewaffnung. Natürlich gibt es immer wieder gefährliche Situationen. Aber im Notfall ist die Landespolizei entsprechend schnell vor Ort.“

Wie gefährlich die Arbeit für die Stadtpolizisten ist, weiß Ordnungsamtschef Peter Weigand: In diesem Jahr sind zwei Stadtpolizisten bei Einsätzen verletzt worden, beim Blitzermarathon 2016 wurde ein Beamter so schwer attackiert, dass er den Dienst quittieren musste. „Ob die Angriffe hätten verhindert werden können, wenn die Stadtpolizisten mit einer Schusswaffe ausgerüstet gewesen wären, sind reine Mutmaßungen“, so Weigand. „Man kann nie genau sagen, ob eine Waffe einen Täter abschreckt oder nicht.“

2003 begrüßte der Leiter des Ordnungsamtes noch, dass seine Mitarbeiter mit Waffen ausgerüstet werden, warnte aber gleichzeitig auch vor Risiken. Schließlich absolvieren die Stadtpolizisten eine Ausbildung im Schnelldurchlauf. Nach 18 Wochen können sie den Dienst antreten, eine Waffenschulung ist nicht Teil des Trainings. Mittlerweile will sich Weigand nicht mehr zu einer möglichen Aufrüstung äußern. „Das ist eine Frage, mit der sich die Politik befassen muss.“ Vergleiche mit Frankfurt, wo die Hipos genauso wie in Dresden und Stuttgart mit Pistolen ausgerüstet sind, sind laut Weigand nicht zulässig. „Das hat dort eine lange Tradition, außerdem ist das Aufgabenfeld der Frankfurter Stadtpolizisten umfangreicher als das der Offenbacher.“ Und die Ausbildung – inklusive Schießtraining – dementsprechend länger.