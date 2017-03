Ortsdurchfahrt Oberrad komplett gesperrt

Offenbach - Der Umbau des Kaiserlei-Kreisels hindert die Stadt Frankfurt nicht, parallel eine Großbaustelle einzurichten.

Am Montag, 24. April, startet die „dringend notwendige Sanierung und Modernisierung“ der Ortsdurchfahrt in Oberrad. Auch für Offenbacher Berufspendler bringt die zehnmonatige Baustelle viele Einschränkungen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Februar 2018. Die Offenbacher Landstraße ist während der Bauarbeiten zwischen Scheerengasse und Buchrainplatz für den Durchgangsverkehr gesperrt; Busse und Bahnen können dort ebenfalls nicht verkehren. Die weiträumige Umfahrung über die Gerbermühlstraße wird ausgeschildert, ebenso die Verkehrsumleitungen in Oberrad.

Wichtig: Die Straßenbahnlinie 16 fährt aus Sachsenhausen kommend nur bis Haltestelle Balduinstraße am westlichen Ortsrand von Oberrad. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist von der Landesgrenze über Buchrainplatz und Gerbermühlstraße bis zur Haltestelle „Südbahnhof/Bruchstraße“ eingerichtet. Die Kleinbuslinien 81 und 82 fahren nach einem Sonderfahrplan. Die Haltestelle „Bleiweißstraße“ kann während der Bauarbeiten von Straßenbahn und Bus nicht bedient werden.

Die Kosten für den Umbau der Offenbacher Landstraße belaufen sich voraussichtlich auf zehn Millionen Euro für alle Maßnahmen. Davon zahlt die Stadt Frankfurt 4,2 Millionen. Welche weiteren Straßenbauarbeiten in der Region in diesem die Jahr noch anstehen, ist auf der Seite „Frankfurt/Hessen/Rhein.Main“ zu lesen. (pio)

Weitere Infos: www.frankfurt.de/offenbacher