Paketparade zum Feierabend

Wie es ist, kurz vor dem Weihnachtsfest in der Postfiliale Schlange zu stehen

+ Geduld gefragt: Wer dieser Tage ein Paket abgeben oder -holen will, braucht Zeit. So wie die Kunden in der Postfiliale an der Marienstraße. (c)Foto: Neder

Offenbach - Wer den vorweihnachtlichen Stress in der Fußgängerzone meiden will, bestellt sich Geschenke nach Hause. Ist vermeintlich bequemer. Doch was, wenn statt des Pakets nur ein Abholschein ankommt? Dann heißt’s trotzdem Schlange stehen. Und zwar in der Postfiliale. Von Sarah Neder

Unsere Redakteurin hat sich kurz vor dem Fest an Aliceplatz und Marienstraße gewagt.

Postfiliale an der Marienstraße, 17 Uhr. Noch fünf Tage bis Weihnachten. Ich stelle mich brav hinten an. Die Paketparade reicht schon bis zur elektrischen Schiebetür. Tür auf. Tür zu. Tür auf. Meine Tasche blockiert die Lichtschranke. Das nervt. Anders geht’s aber gerade nicht. Sonst trete ich der blonden Vorderfrau auf die Fersen.

Die Versandstelle in der Nähe des Hauptbahnhofs hat montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Zwei Stunden vor Ladenschluss lässt die Feierabendwelle nicht lang auf sich warten. Schon nach einer Minute bin ich nicht mehr die Letzte in der Schlange. Auch nicht die Vorletzte. Zwei Pärchen, eine Hundebesitzerin und zwei auf Russisch flüsternde Männer haben sich seitdem hinter mir eingereiht. Im Sekundentakt treffen weitere Kunden ein. Die Schlange reicht nun bis auf die Straße.

Vom gegenüberliegenden Eingang kommt Nachschub. Jedem Neuen, der den steril beleuchteten Raum betritt, ist ein kleiner Schock ins Gesicht geschrieben. Ja, die meisten stehen hier für Päckchen an. Entweder, um eins abzuschicken, oder um eins abzuholen. Manche knautschen nervös ihren Abholschein in den Händen. Andere jonglieren Kartons von links nach rechts oder schieben schwere Pappkisten mit dem Fuß nach vorn.

Doch es geht zügig voran. Nach etwa zehn Minuten habe ich ein Drittel der Strecke zur Kasse bewältigt. Nach weiteren zehn Minuten zwei Drittel. Mittlerweile haben die Post-Mitarbeiter einen zusätzlichen Schalter aufgemacht. Die Wartenden verteilen sich nun auf sechs Kassen. Eine schrille Damenstimme ruft: „Der Nächste bitte!“ Klingt vielversprechend. Vor mir wartet nur noch die Blondine. Dann: Ich bin dran, stolpere nach rechts, zu einer freundlichen Dame in Hellblau. Sie wiegt und frankiert meine Fracht. Wünscht mir frohe Weihnachten. Und ich finde nach 25 Minuten: War doch gar nicht so schlimm.

Postfiliale am Aliceplatz, 10 Uhr. Noch vier Tage bis Weihnachten. Lieferwagen rollen in die Frankfurter Straße. Und während die Innenstadt langsam aufwacht, herrscht an den beiden geöffneten Postschaltern nahe dem KOMM-Center schon Hochbetrieb. Drei Dutzend Männer und Frauen mit Kind, Hund oder Paket bilden eine Art „U“ von der Kasse um den Schreibwarenständer zur Tür. An zwei Tischen links füllen zwei Frauen und ein junger Vater noch eben schnell Adressaufkleber aus.

Hinter mir in der Schlange – ich bin nach fünf Minuten meinem Ziel etwa zwei Meter näher gekommen – unterhalten sich unterdessen zwei ältere Frauen. Der Paketbote in ihrem Gebiet habe gewechselt, sagt die eine. Und der Neue habe statt zu klingeln nur einen Abholschein eingeworfen. Das Schicksal teilt die andere Dame. „Wahrscheinlich ist er zu faul, die Treppen hochzulaufen“, mutmaßt sie anschließend und erntet dafür bestätigendes Nicken.

Meine Vorderfrau will das zähe Zeitvertreiben am Morgen ebenfalls nicht geräuschlos hinnehmen und lässt einen langen Seufzer los, der dem Winseln des kleinen Pudelmischlings zehn Köpfe hinter mir ähnelt.

Geschätzte fünf Minuten später wird die eben noch Genervte jedoch schon höflich von einem großgewachsenen Post-Mitarbeiter begrüßt, der ihr Retour-Paket scannt und sie dann in den Tag entlässt. Und zwar mit einem freundlichen, fast schon gesungenem „Schöne Weihnachten!“.

