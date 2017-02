Für alten Güterbahnhof die Weichen gestellt

Offenbach - Mit Ergänzungen der Tansania-Koalition hat das Stadtparlament den städtebaulichen Vorvertrag mit dem Unternehmen Aurelis Real Estate zur Nutzung des ehemaligen Güterbahnhofs abgesegnet. Von Matthias Dahmer

Wie berichtet will die ehemalige Bahn-Tocher Aurelis auf dem 8,5 Hektar großen Gelände im Offenbacher Osten, das ihr gehört, ein neues Stadtviertel mit einem verträglichen Miteinander von Wohnen und Gewerbe entwickeln. Entstehen sollen Wohnquartiere für rund 800 Menschen sowie 450 Arbeitsplätze in vorzugsweise jungen Unternehmen der Kreativwirtschaft. Im Vorvertrag ist festgehalten, dass Aurelis die Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplans übernimmt. Zudem soll das Unternehmen später für die Erschließung sowie für Folgekosten der soziale Infrastruktur aufkommen.

Die Ergänzungen der Tansania-Koalition sehen unter anderem vor, dass Aurelis die anteiligen Kosten für den Bau einer Kita „in jedem Fall“ zu tragen hat, wie es im Antrag heißt. Zudem wird geförderter Wohnungsbau vorgeschrieben, wobei man sich an den wohnungspolitischen Leitlinien der Stadt orientiert. Die sehen vor, dass bei Neubauten mit mehr als 50 Wohneinheiten, 30 Prozent in gefördertem Mietwohnungsbau zu errichten sind. Was die Folgekosten angeht, soll auf eine im Baugesetzbuch vorgesehene Angemessenheitklausel verzichtet werden.

Die Reaktion von Aurelis auf die Ergänzungen ist verhalten: „Wir werden die Forderungen analysieren und durchkalkulieren“, sagt Sprecherin Susanne Heck. Man gehe davon aus, dass das Interesse aller Beteiligten dasselbe sei: den Standort aufzuwerten und ein städtebaulich vernünftiges Projekt zu realisieren. Heck: „Insofern sind wir optimistisch, dass wir uns einigen.“ Die Forderungen seien zwar neu, kämen aber nicht komplett überraschend. „Wir wussten, dass es wohnungspolitische Grundsätze gibt, die allerdings Spielraum lassen. Wir hoffen nun auf eine gemeinsame Lösung mit Augenmaß“, so die Unternehmenssprecherin.

Die SPD hatte in der Parlamentsdebatte kritisiert, Tansania vermittelte mit den Ergänzungen den Eindruck, dass sie das Projekt nicht wolle. „Wenn sie weiterhin so mit Investoren umgehen, wird das der Stadt schaden“, so der SPD-Stadtverordnete Martin Wilhelm. Koalitionsvertreter wiesen diese Vorwürfe zurück und betonten, man stelle nur frühzeitig die Weichen, um nicht später den Bebauungsplan ablehnen zu müssen.

