Patienten des Sana-Klinikums leiden unter Sommerhitze

Über eine Klimaanlage verfügen im Sana-Klinikum nur sogenannte sensible Bereiche, also Operationssäle, die Intensivstation oder die Notaufnahme. ´Wie auch sonst überall in der Stadt, ist also auch im Rest des Krankenhauses Schwitzen angesagt.

Offenbach - Die Hitzewelle hat die Stadt fest im Griff. Bei 35 Grad und mehr schwitzen in Krankenhäusern und Heimen die Pfleger genauso wie die Patienten. Wie diese Institutionen mit dem gefährlich heißen Sommer umgehen, stellen wir in einer Serie in loser Folge vor. Heute: Das Sana-Klinikum. Von Marian Meidel

36 glühende Grad herrschten laut Deutschem Wetterdienst gestern Nachmittag in Offenbach – schon für gesunde Menschen keine geringe Belastung. Wie muss man sich erst fühlen, wenn man krank ist? Kein Wunder, dass Patienten des Sana-Klinikums die Hitze mitunter als unerträglich empfinden. In den letzten Tagen erreichten unsere Redaktion diesbezüglich mehrere Leserbriefe.

„Es war ein Horror-Aufenthalt“, schildert ein Ex-Patient seine jüngste Erfahrung am Starkenburgring. „Die sechs Etagen, die als Privatstation deklariert sind, werden wegen der anhaltenden Hitze so aufgeheizt, dass man nicht genesen kann.“ Zudem ließen sich die Fenster nicht komplett öffnen, sondern lediglich kippen. „Als Patient muss man seine eigenen Ventilatoren mitbringen“, fügt der temperaturgeplagte Leser an. Auch bezüglich der Arbeit der Ärzte und Pfleger macht er sich Sorgen. „Das Personal ist bei 33 Grad hoffentlich konzentriert, sonst darf ich gar nicht erst über die Konsequenzen nachdenken.“ Eine andere Leserin beklagt sich nach dem Klinik-Aufenthalt ihres Mannes: „Die Räumlichkeiten haben nie unter 32 Grad. Da kann man doch nicht gesund werden.“

Klinik-Sprecherin Anne Stach zufolge tut die Krankenhausleitung bereits, was sie kann, um die klimabedingten Inkommoditäten in Grenzen zu halten. „Bei uns wird es einfach sehr warm, das können wir leider nicht verhindern“, so Stach. „Wir können die Sonne ja nicht ausschalten.“

Mit Klimaanlage ausgestattet sind im Sana-Klinikum nur sogenannte sensible Bereiche, beispielsweise Operationssäle, die Intensivstation oder auch die Notaufnahme. Auf den restlichen Stationen soll ein spezielles Lüftungssystem für den Temperaturausgleich sorgen. Das hänge mit krankenhaustechnischen Spezifika zusammen. „Es geht unter anderem darum, die Verbreitung von Keimen zu verhindern“, so Stach. „Das ist in einer Klinik eben anders als in einem Bürohaus.“ Als unsere Redaktion bei einer vergleichbaren Hitzewelle im Jahr 2015 die Frage nach der Klimaanlage stellte, lautete die Antwort noch etwas anders: Da in der ursprünglichen Bauplanung das Budget für das neue Stadtkrankenhaus streng begrenzt war und die Architekten versicherten, ein Lüftungssystem werde den gleichen Erfolg bringen, hat man sich damals gegen eine Klimaanlage entschieden. Für diese gab es nämlich keine Zuschüsse.

Wie auch in anderen Einrichtungen, gilt im Sana-Klinikum im Sommer folglich: Nachts lüften, tagsüber die Fenster geschlossen halten und die Rollläden unten lassen – auch und gerade in den Patientenzimmern. Für Patienten, die besonders unter der Hitze leiden, werde – wo möglich – nach individuellen Abkühlmöglichkeiten gesucht, sagt Anne Stach Auch auf das Personal werde entsprechend Rücksicht genommen. „Unsere Mitarbeiter können sich jederzeit kostenlos Wasser bringen lassen.“ Normalerweise verpflege sich jeder selbst. Bei dieser Hitze will man aber sichergehen, dass alle ausreichend versorgt sind. „Außerdem prüfen wir, inwieweit sich in bestimmten Bereichen die Arbeitszeiten in die frühen Morgenstunden verschieben lassen.“ Das beziehe sich selbstredend nur auf Arbeitsfelder, die nichts mit der direkten täglichen Patientenversorgung zu tun haben, beispielsweise die Verwaltung oder die Buchhaltung.

Die Zahl der eingelieferten Hitze-Opfer ist in den letzten Wochen glücklicherweise nicht gestiegen. „Wir haben in der Notaufnahme derzeit kein erhöhtes Aufkommen von Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen“, berichtet Anne Stach. Insgesamt erhöhe sich das Patientenaufkommen allerdings merklich. „Unsere Ärzte haben zunehmend das Gefühl, dass die Menschen aktuell schneller an ihre Belastungsgrenzen kommen.“