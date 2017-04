Peter Schneider will „Stadt zum Bleiben“

Blech an Blech in der Mathildenstraße. Da werden Forderungen nach Anwohnerparken laut. So einfach, wie’s der Bürger möchte, ist es aber nicht. Zuvor muss eine Datenerhebungen vorliegen.

Offenbach - Es firmiert als Wahlkampfauftakt. Zumindest als inoffizieller. Als erster Bewerber um den Posten des Oberbürgermeister stellt sich Peter Schneider (Grüne) den Fragen der Bürgerinitiative Östliche Innenstadt um Peter Ambros. Von Martin Kuhn

Zwei weitere Termine mit Peter Freier (CDU) und Felix Schwenke (SPD) folgen. Dass nicht auch Helge Herget (Piraten) und Christin Thüne (AfD) geladen werden, erachtet Ambros als ein Stück demokratische Freiheit: „Die nehmen wir uns.“ Samstagabend. Gut zwei Dutzend Offenbacher finden den Weg in den Ostpol; davon ist eine gute Handvoll um die ehrenamtliche Stadträtin Brigitte Koenen den Grünen zuzuordnen. Ein bescheidener Rahmen, der hoffentlich keine Schlüsse auf die Wahlbeteiligung am 10. September, den Tag der Direktwahl, ziehen lässt. Vielleicht liegt’s ja am Samstag an der gewählten Uhrzeit: 18 Uhr. Das ist die Stunde der Sportschau.

Peter Schneider, aktuell Bürgermeister mit Ambitionen aufs Ober- vor der Amtsbezeichnung, gibt sich locker, interessiert, informiert, bürgernah. Eben so, wie es der Bürger vom obersten Chef einer Stadtverwaltung erwartet. Und wie sich wohl jeder aussichtsreiche Kandidat bewerben wird. Über die Mitbewerber um den Postenverlieren weder er noch Peter Ambros als Vorsitzender der Bürgerinitiave Östliche Innenstadt ein Wort. Schneider lässt jedoch indirekt durchblicken, dass er Felix Schwenke (SPD) nicht als ideale Besetzung ansieht: „An der Spitze der Verwaltung hat man Einfluss; aber man ist auf Mehrheiten angewiesen.“ Und den Genossen obliegt derzeit bekanntlich die Rolle der Opposition.

Wer an diesem Abend ganz konkrete Aussagen oder Forderungen seiner künftigen Politik (Wahlslogan: „Stadt zum Bleiben“) erwartet, wird eher enttäuscht. Zwar sieht Schneider in seiner Vita einen roten Faden („Wo ich bin, versuche ich, etwas zu beeinflussen“) und macht das an der beinahe vergessenen Initiative gegen einen geplanten Golfplatz in Rumpenheim fest. Aber für jeden fassbare Ziele nennt er nicht. Aber das dürfte bei den doch eher beschränkten finanziellen Möglichkeiten der Stadt auch den anderen Bewerbern schwerfallen.

In der Folge erinnert der Abend eher an Bürgersprechstunden von Amtsinhaber Horst Schneider. Da driftet der Saal vom großen Ganzen eher in konkrete Einzelfälle ab. Einen erweiterten Fokus auf das Viertel zu legen, gelingt der Initiative nicht immer. Die üblichen Aufreger sind Müllablagerungen, Temposünder, Ruhestörung und Parkplatznot. Einzelfälle notiert der Bürgermeister eifrig und fordert die Anwesenden auf: „Rufen Sie mich an!“ Dabei legt Peter Schneider aber Wert auf die Feststellung, nicht omnipräsenter Problemlöser zu sein: „Man darf nicht glauben, man sei der bessere Amtsleiter.“

Beim Blick ins Stadtviertel ist die Mathildenschule Thema. Ambros beklagt, dass die oft versprochene Sanierung und notwendige Erweiterung noch nicht gestartet seien. „Ohne einen festen Termin zu kennen: Das wird“, sagt Schneider. Das Stichwort gibt ihm Gelegenheit, seinen Slogan zu erläutern: „Die Infrastruktur einer Stadt muss vorher gedacht werden – vor Zuwachs der Bevölkerung.“ Da klingt Kritik an Namensvetter und Planungsdezernent Horst und scheinbarem Einknicken vor (Bau-)Investoren an: „Ein Oberbürgermeister muss zu Beginn sagen, was die Stadt will. Und wenn das nicht passt, sollte man neue Partner suchen.“

Heißt im Fall Wohnungsbau? „Wir haben derzeit zu wenig geförderte Mietwohnungen. Das muss sich ändern.“ Zu seinem Stichwort „Bleiben“: „Auch da muss noch etwas passieren. Die Bürger müssen sich in jedem Abschnitt in Offenbach wohlfühlen – als junge Familie, als Senioren.“ Er fasst es weiter mit dem Satz: „Bei der Gesundheit der Menschen kenne ich keine Kompromisse. Eine Stadt zum Bleiben muss eine gesunde Stadt sein.“

Bedeutet für ihn: Verkehr reduzieren oder ändern, öffentlichen Personen-Nahverkehr ausbauen und attraktiver machen. „Wir wollen Systeme, die wachsende Verkehre beherrschbar machen.“ Belastete und genervte Anwohner von Main- oder Friedhofstraße hören’s gerne, dürfen sich aber keine Wunder erhoffen: „Staufreie Straßen kann ich Ihnen nicht versprechen.“