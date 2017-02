Pfandringe an Mülleimern fürs gute Gewissen

Offenbach - Der Produktdesigner Paul Ketz hat’s erfunden: den Pfandring an öffentlichen Abfallkörben. In Köln, Braunschweig oder Sindelfingen gehören sie mittlerweile zum Stadtbild.

Jetzt könnte auch Offenbach diese Idee aufgreifen. Die Tansania-Koalition will den Magistrat beauftragen, „zu prüfen und berichten“, wie ein System solcher Pfandringe an öffentlichen Abfallbehältern in Offenbach eingerichtet werden kann. Ebenso wichtig ist die Frage, mit welchen Kosten dies verbunden wäre. Paul Ketz erhielt 2012 beim Wettbewerb ecodesign Nachwuchs eine Anerkennung für seinen Pfandring. Seine Idee: Durch den Pfandring können Passanten ihr Leergut guten Gewissens abstellen und Pfandsammler müssen nicht in die Mülleimer greifen. Flaschen und Dosen bleiben im Recyclingkreislauf. Und der Designer listet Vorteile auf: Weniger Kosten, weniger CO2-Ausstoß durch weniger fälschlich verbrannte Wertstoffe. Weniger Scherben, geringerer Reinigungsaufwand für die Stadt. Die Jury befand seinerzeit: „Ein alltägliches Problem wird durch einfaches additives Design überzeugend gelöst.“

Sozialverband: So viel Arme in Deutschland wie noch nie Zur Fotostrecke

Wie gesagt: Die Koalitionsmehrheit will in der nächsten Parlamentssitzung einen Prüfbericht des Magistrats erwirken. Begründung von Tansania: „Aus den Pfandringen können ,weggeworfene’ Pfandflaschen unkompliziert entnommen und zugunsten der meist mittellosen ,Sammler’ im nächsten Geschäft eingetauscht werden.“ Des Weiteren könnte dadurch auch die Zahl der in Gebüschen und Häuserecken landenden Pfandflaschen verringert und insgesamt die Recyclingquote erhöht werden, heißt es in dem Antrag. Ketz berichtet auf kurze Anfrage der Redaktion: „In Düsseldorf hat man die Pfandringe angekündigt, also die Bevölkerung darauf eingeschworen und die Pfandringe sinnvoll platziert, also gleich beim Testversuch Nägel mit Köpfen gemacht. Genau so hat das Projekt Erfolg.“ Und im vergangenen Herbst habe die Deutsche Bahn die ersten 30 Pfandringe in Hannover installiert. (mk)

Weitere Infos zum Produktdesigner Paul Ketz.