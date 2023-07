Homestory OB-Kandidaten: Annette Schaper-Herget (Ofa) von ihrer privaten Seite

Von: Veronika Schade

Der Liebe wegen kam sie vor 26 Jahren nach Offenbach und ist auf dem Buchhügel zu Hause: Annette Schaper-Herget an einem ihrer Lieblingsorte, dem Garten. © schade

Vier Kandidaten bewerben sich um das Amt des Offenbacher Oberbürgermeisters. Wir stellen sie von ihrer privaten Seite vor: Wo wohnen sie, was mögen sie, wie verbringen sie ihre Freizeit? Für unsere Redakteurin Veronika Schade öffneten sie ihre Haustür – in der letzten Folge Ofa-Kandidatin Annette Schaper-Herget.

Offenbach - Eine promovierte Physikerin mit starkem Willen und hohen politischen Ambitionen: Nein, es geht nicht um Angela Merkel und das Amt der Bundeskanzlerin, sondern um das des Stadtoberhaupts von Offenbach. Darum bewirbt sich Annette Schaper-Herget, mit 67 ein Jahr jünger als Merkel, für die Wählervereinigung Ofa („Offenbach für alle“).

Geboren und aufgewachsen in Düsseldorf, zog sie 1997 – der Liebe wegen – nach Offenbach. Mittlerweile ist die Stadt selbst zu ihrer Liebe, ihrem Zuhause geworden, als Kickers-Fan hat sie sich am Arbeitsplatz in Frankfurt stets mit ihrer rot-weißen Tasse dazu bekannt. Ihr Mann Helge Herget ist in der hiesigen Parteienlandschaft ebenfalls kein Unbekannter, war von 2011 bis 2022 Mitglied der Piratenpartei und Kandidat bei der OB-Wahl 2017. Auch Schaper-Herget fing 2011 als „Piratin“ an, ist seit März 2021 Stadtverordnete und gründete vor einem Jahr mit weiteren Mitstreitern die Ofa.

Ihr politisches Engagement begann viel früher: bei der Friedensbewegung. „Ich beteiligte mich am Protest gegen eine Raketenstation in unserer Nähe. Wir haben die Zufahrtsstraße blockiert, sodass die Soldaten zu Fuß gehen mussten.“ Für die Methoden der „Letzten Generation“ hat Schaper-Herget aber kein Verständnis: „Wir haben gewaltfrei da gestört, wo es Thema ist. Ich verstehe deren Anliegen, aber so kann man es nicht machen.“

Den Dingen auf den Grund zu gehen sei stets ihr Ansporn gewesen, erzählt Schaper-Herget. Deshalb die Entscheidung, Physik zu studieren: „Mir ging es nicht darum, was ich damit später beruflich machen werde, ich wollte wissen, wie die Welt funktioniert.“ Auch gegen Widerstände ihres Vaters, der sie ganz woanders als in den Naturwissenschaften verortete. „Er hat zu mir gesagt, als Frau kann ich keine Chefin werden. Aber das hat meine Meinung nicht geändert, es spornte mich sogar an.“

1987, kurz nach ihrer Promotion, erhielt sie ein Stipendium der Volkswagen-Stiftung, um eine Studie zu „Möglichkeiten der Rüstungskontrolle auf der Ebene von Forschung und Entwicklung“ durchzuführen. Sie war am Institut für Kernphysik an der TU Darmstadt angesiedelt, wo sie als Wissenschaftlerin noch weitere vier Jahre tätig war.

Nukleare Rüstungskontrolle und Abrüstung wurden zum beruflichen Schwerpunkt. Schaper-Herget beriet, forschte und publizierte für Regierungen, Organisationen, Ministerien und Parteien, war bis zum Renteneintritt 2020 Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Frankfurt.

Bei der Zusammenarbeit mit Politikern merkte sie schnell, wie diese mitunter ticken: „Man kann noch so ehrlich arbeiten, sie vermuten überall eine Hinterabsicht. So etwas kannte ich aus der Physik nicht.“ Doch es schreckte sie nicht ab, sondern sorgte dafür, sich Themen wie Transparenz und Bürgerbeteiligung auf die Fahnen zu schreiben. „Ich will das Richtige tun, ohne mich zu verbiegen“, betont sie.

Ihre Arbeit als Stadtverordnete nimmt die Mutter eines erwachsenen Sohnes sehr genau, hat gefühlt alle Anträge, alle Beschlüsse, alle Geschehnisse der vergangenen Versammlungen im Kopf. Immer wieder schlüpft sie in die Rolle der Unbequemen, denn „es muss so sein, damit etwas passiert“.

Liebster Rückzugsort ist ihr Garten – zuhause auf dem Buchhügel, in Bieber; kürzlich erwarben Hergets eine Streuobstwiese in Dreieich. Sie sind zu echten Experten auf diesem Gebiet geworden, absolvierten eine Ausbildung zu zertifizierten Obst- und Gartenbauern und widmen sich auch dem Apfelkeltern. In der benachbarten Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit pflanzten und pflegen sie drei Apfelbäume der alten, heimischen, „frommen“ Sorten Bischofsmütze, Korbiniansapfel und Kardinal Bea.

Eine weitere Leidenschaft ist der Tango Argentino – sowohl der Tanz als auch die dazugehörige Musik. Schaper-Herget spielt Klavier und singt, war vor Corona Mitglied eines Tango-Ensembles und legt auch gern mal als DJ auf. Dafür wird die Zeit nun knapp: Der Wahlkampf steht an...