Für die Piraten tritt Helge Herget bei der OB-Wahl an

Offenbach - Kandidatenkür im Wohnzimmer – bei den Piraten geht das. Die Partei bestimmte am Wochenende Helge Herget als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Offenbach. Gregory Engels ist der Bewerber für ein Bundestagsmandat im Wahlkreis 185. Von Harald H. Richter

Freitagabend auf dem Buchhügel: In eindeutig friedvoller Absicht entert ein Dutzend Piraten das Einfamilienhaus der Hergets an der Goerdelerstraße und macht es sich im Wohnzimmer um einen langen Tisch bequem. Zwischen Flachbild-TV und Klavier mit den aufgeschlagenen Notenblättern einer Komposition, die den Titel „Herz-Schmerz-Tango“ trägt, wollen die Parteifreunde mit wichtigen Wahlen personelle Weichen stellen für Entscheide auf kommunaler und Bundesebene. Andere versammeln sich zu diesem Zweck im Saal oder Nebenraum einer Gaststätte, die politischen Freibeuter aus Stadt und Kreis hingegen tagen lieber in trauter familiärer Runde. Verschiedenfarbige Stimmkärtchen vor sich, wollen sie einen eigenen Bewerber für die im Herbst anstehende Oberbürgermeisterwahl in Offenbach ins Rennen schicken und zugleich einen Bundestagskandidaten küren. Zunächst freilich bestätigen die Mitglieder des Stadtverbands ihr Spitzenpersonal für ein weiteres Jahr: Helge Herget im Amt des Vorsitzenden und Vertreterin Petra Engels, Jutta Dietrich als Verantwortliche für die Finanzen sowie die Beisitzer Helmut Eisenkolb und Vlad Silea.

„Die Zeit ist gekommen, dass ein Pirat das Ruder im Rathaus übernimmt“, begründet der 58-jährige Diplomingenieur Helge Herget bildsprachlich seine Bereitschaft, bei der Direktwahl für den OB-Posten zu kandidieren. Seine Familie ist in siebter Generation in Offenbach verwurzelt, er selbst seit sechs Jahren in der Piratenpartei aktiv. Mit der Physikerin Dr. Annette Schaper-Herget verheiratet und Vater eines 17-jährigen Sohnes, trägt er als Gießereileiter beim Druckmaschinenhersteller Manroland Sheetfed Verantwortung.

Die versammelten Parteifreunde erwarten von ihm – zumindest an diesem Abend – zwar keine Aussagen über die ganze Breite der politischen Tagesordnung, aber sie wissen, wie viel ihm soziale Verantwortung bedeutet. Daher spricht Herget lediglich einen Punkt an: die prekären Kommunalfinanzen. „Um Abhilfe zu schaffen, muss eine Stadt, die derart knapp bei Kasse ist wie unsere, sich etwas trauen, auch Unkonventionelles wagen.“ Hergets Vorschlag: „Würden wir das Eigenkapital an der städtischen Sparkasse abstoßen, könnte mit den Erlösen vieles finanziert werden, wofür momentan kein Geld vorhanden ist.“ Durch Markterkundung ließe sich herausfinden, was das Institut wert sei. „Diesen Versuch sollte man unternehmen, auch wenn ich es mir mit dieser Forderung mit meinem Nachbarn verderbe“, spielt er auf Sparkassendirektor Guido Braun an, der im gleichen Viertel wohnt. Die Piraten jedenfalls überzeugt er, und sie wählen ihn mit hundertprozentiger Zustimmung zum Kandidaten für die OB-Wahl im Herbst.

Von Ostfriesland bis Mauritius: Koalitionen in der Region Zur Fotostrecke

Ähnlich glatt geht die Nominierung des Bewerbers für das Bundestagsmandat im Wahlkreis 185 durch. Einziger Kandidat ist der 40-jährige Gregory Engels, seit 2009 in der Piratenpartei verankert und derzeit Mitglied der Offenbacher Stadtverordnetenversammlung. Er wird von der Kreisversammlung bei nur einer Gegenstimme gewählt. Engels gilt vor allem in der internationalen Piratenbewegung als bestens vernetzt, „was mein außenpolitisches Interesse erklärlich macht“, sagt der verheiratete zweifache Familienvater. Er streitet für ein bedingungsloses Grundeinkommen und möchte im anstehenden Bundestagswahlkampf die Herausforderungen für die Gesellschaft durch die fortschreitende Automatisierung der Arbeitswelt in den Vordergrund stellen.

Rubriklistenbild: © dpa