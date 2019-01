„Beim Rattenproblem sind Mieter die Täter“

Waldhof – Nach der Berichterstattung unserer Zeitung über das Rattenproblem in Bieber-Waldhof meldet sich unser Leser und Stadtverordneter Holger Horster zu Wort, der in dem Gebiet seit mehr als 20 Jahren Zeitungen austrägt. Für ihn sind „die Mieter eher Täter als Opfer“, schreibt er, hängt Fotos an.

Hier sein Standpunkt im Wortlaut: „Ja, da gebe ich Ihnen Recht, dass es dort ein Rattenproblem gibt! In den Liegenschaften Am Michelsee 39-49, Ottersfuhrstraße 19-23 kommen sehr viele Ratten aus dem Kanal. Natürlich haben die auch in den angrenzenden Grünflächen ihre Höhlen. Im Buchenweg kommen sie aus der Grünfläche zur Schnellstraße hin. Wenn die Ratten aus dem Kanal kommen, deutet das sehr oft darauf hin, dass die Mieter viel Essen die Toilette runterspülen. Wenn sie sich die Bilder aber anschauen, werden Sie sehen, dass die Ratten das Essen förmlich auf dem Tablett serviert bekommen. Die Mülltonnen laufen über, weil die Mieter sehr häufig den Müll nicht trennen, sondern einfach in die Tonnen stopfen. Der Müll wird nicht nachgedrückt, damit man den Deckel der Tonne schließen kann.

Auch werden Müllsäcke aus oberen Stockwerken einfach herunter geworfen. Der Sack platzt unten auf und die Ratte hat ihr Essen. Im Sommer bleiben dann die Reste von Dönern, Hamburgern und Eiswaffeln einfach liegen. Man muss sich dann nicht wundern, dass sich dort die Ratten breitmachen. Was Sie nicht erwähnt haben, dass sich dort, wenn auch selten, mal ein Fuchs oder ein Wildschwein verirrt.

Solange sich das Verhalten von einigen Mietern nicht ändert, wird es auch keine Besserung geben. Schade, dass Sie nicht mal in die Tonnen reingeschaut haben, dann hätten sie festgestellt, dass sich in den meisten Biotonnen normaler Hausmüll befindet. In den grünen Tonnen wird der Riesenkarton einfach reingeworfen, statt ihn zu verkleinern. In den gelben Tonnen finden Sie sehr häufig auch den Restmüll.

Wenn Sperrmüll raus gestellt wird, ist es keine Seltenheit, dass dort auch Restmüll und anderer Müll (Papier, Glas, gelber Sack) dazu gestellt wird. Der Glascontainer ist leer, trotzdem werden die Flaschen daneben gestellt, kurze Zeit später ist da in der Regel auch Müll zu finden.

Hier kann die GBO, Nassauische Heimstätte, ESO, Stabstelle sauberes Offenbach, Ordnungsamt, Schädlingsbekämpfer und die ganzen Hausmeister noch so bemühen und Geld reinstecken, es wird ihnen nicht gelingen die Ratten zu entfernen. Die Mieter müssen da ihren Teil mit dazu geben, dass es hier eine Besserung gibt. Die Verantwortlichen bekommen von mir mehrmals die Woche E-Mails mit Bildern. Ich erhalte immer eine Rückmeldung, weil das Thema sehr ernst genommen wird.“ (vs)