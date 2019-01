Plötzlich Cabrio: Schon wieder bleibt Transporter im „Schlupf“ hängen

Offenbach - So schnell wird aus einem Transporter ein Cabriolet: Weil er die Höhe der Unterführung am „Schlupf“ in Offenbach-Bieber überschätzt hat, kracht ein Mann mit seinem Fahrzeug gegen die Brücke.

Auf sein Augenmaß hätte sich der Fahrer eines Mietwagens am Samstagnachmittag wohl lieber nicht verlassen sollen. Er schätzte nämlich die Höhe der Brücke an der S-Bahn-Station im Offenbacher Stadtteil Bieber oder eben die Höhe seines Wagens falsch ein. So baute er den Mietwagen kurzerhand unfreiwillig zum Cabrio um, wie die Polizei auf ihrer Facebookseite heute mitteilte. Das Dach des Transporters kollidierte mit der Brücke und wurde dadurch abgerissen. Bei dem Zusammenstoß gab es aber glücklicherweise keine Verletzten.

Nicht der erste Vorfall

Immer wieder kommt es an Unterführungen zu solchen Zusammenstößen. Anfang Dezember letzten Jahres zum Beispiel blieb in der gleichen Unterführung ein Laster stecken. Damals wurden sowohl die Brücke als auch die Fahrbahn beschädigt. Im Februar hatte ebenfalls ein Fahrer die Höhe seines Lkw unterschätzt. Dieser verkeilte sich daraufhin in der Unterführung, Teile des Aufbaus wurden abgerissen.

Schon in den vergangenen Jahren wurde der sogenannte „Schlupf“ in Bieber immer wieder zur „Lkw-Falle“. 2013 blieb ein 7,5-Tonner stecken. Es folgte eine schwierige Bergung. Und auch für einen Mähdrescher wurde die Unterfühung schon zur fiesen Falle. Zwischen Metall und Betondecke passte letztlich kein dickerer Pappkarton mehr. Rund zweieinhalb Stunden dauerte die Bergung damals.

Damit ein solcher Unfall gar nicht erst passiert, gibt die Polizei Südosthessen in den sozialen Medien Autofahrern einen Tipp. Steht nämlich demnächst ein Umzug oder ein anderes Ereignis an, bei dem ein geliehenes Auto benötigt wird, sollte vorher genau in den Fahrzeugschein geschaut werden. Hier lässt sich nämlich die Fahrzeughöhe finden. Dieses Wissen kann dann bei Fahrten durch Unterführungen ganz nützlich sein: „Das spart Zeit, Geld und vor allem Nerven“, so die Polizei abschließend.