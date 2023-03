Plötzlich wieder Schnee in Offenbach - Wie geht es weiter mit dem Wetter?

Von: Nadja Pohr

Der Schnee überraschte am Mittwoch einige Menschen in Offenbach. Nach dem plötzlichen Wintereinbruch soll nun der Frühling Fahrt aufnehmen.

Offenbach - Am Montag (13. März) begann die Woche turbulent: Ein Sturmtief zog über Hessen und sorgte für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. Auch am Mittwoch geht es ungemütlich weiter. Am Morgen wurden viele Menschen in Hessen vom Schnee überrascht. Im Main-Kinzig-Kreis kam es deshalb zu mehreren Glätteunfällen.

Zwischen Wächterbach und Neuwirtheim stießen etwa zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Ein weiteres Auto krachte kurz danach in den abgestellten Wagen eines Ersthelfers. Auch bei Biebergemünd sowie zwischen Eckardroth und Katholisch-Willenroth kam es zu Unfällen.

Doch nach den plötzlichen Schneefällen in Offenbach und der Region ändert sich die Wetterlage zum Ende der Woche noch einmal.

Wetter in Offenbach: Hoch bringt warme Luftmassen und lässt Temperaturen steigen

„Schnee im März ist nun wirklich keine Seltenheit. Das kann auch nochmal im April vorkommen“, mahnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Im weiteren Verlauf der Woche ist die weiße Pracht allerdings nicht mehr zu fürchten, denn das Hoch „Jeanine“ nähert sich Deutschland. „Dieses Hoch bringt uns am Donnerstag und Freitag eine Wetterberuhigung“, erklärt Jung. Im Schlepptau bringt es darüber hinaus milde Luftmassen aus Südwesteuropa mit. „Dann wird es deutlich wärmer werden“, sagt der Wetterexperte.

Aufgrund des plötzlichen Schneefalls in der Region kam es im Main-Kinzig-Kreis zu einigen Glätteunfällen. © 5vision.news

Am Donnerstag (16. März) liegen die Temperaturen in Offenbach laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Morgen noch bei -2 Grad und klettern über den Tag auf bis zu 13 Grad. Für Freitag (17. März) werde es laut den Wetterprognosen noch milder. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad. Am Samstag (18. März) verhalten sich die Temperaturen ähnlich. Die Werte liegen zwischen 7 und 18 Grad. „Der Frühling kommt so langsam mal auf Touren bei uns in Deutschland“, sagt Dominik Jung.

Zweite Märzhälfte könnte deutlich wärmer ausfallen, laut Prognosen

Nach dem kurzen Wintereinbruch in einigen Teilen des Landes, gibt es in der zweiten Märzhälfte nun also die Kehrtwende. Wie der 14-Tages-Trend zeige, könnte die zweite Monatshälfte deutlich wärmer als die erste ausfallen, berichtet wetter.net. Eine weitere Überraschung werde man dabei kaum erleben, denn in den kommenden Wochen werde beim Wetter nichts passieren. „Einfach nur ruhiges, typisches Märzwetter deutet sich für die zweite Monatshälfte an“, heißt es von Dominik Jung.

Ein Ausblick in den April deute bereits ähnliches Wetter an. „Der April 2023 soll laut US-Wetterdienst NOAA und dessen CFS rund 1 bis 2 Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 ausfallen. Das wäre dann schon eine recht ordentliche Abweichung nach oben und eher ein sehr warmer Frühlingsmonat“ erklärt Wetterexperte Jung. Bekanntlich heißt es aber auch: Der April macht, was er will. (Nadja Pohr)