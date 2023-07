Landtagskandidaten im Porträt: Tarek Al-Wazir

Von: Matthias Dahmer

Teilen

Mit rot-weißem Schal und Siegerlächeln: Tarek Al-Wazir ist glühender OFC-Fan. © p

Grüner Tarek Al-Wazir peilt Wiederwahl und Amt des Ministerpräsidenten an.

Offenbach – Nein, die grünen Turnschuhe hat er angesichts der politischen Großwetterlage noch nicht eingemottet. Die Treter, die er beim Nominierungsparteitag der hessischen Grünen im Februar geschenkt bekam, soll Tarek Al-Wazir bei seiner Vereidigung als Ministerpräsident tragen.

Dass er trotz grottenschlechter Umfragewerte der Grünen im Bund die Chance hat, Landesvater zu werden, steht für Al-Wazir außer Zweifel: „Klar, wir haben derzeit keinen Rückenwind aus dem Bund. Aber wir haben uns als hessische Grüne schon immer abgekoppelt von solchen Umfragewerten. Wir waren immer so fünf, sechs Punkte besser.“ Die Leute wüssten schon sehr genau, ob sie in Hessen oder in Berlin wählten. Im Übrigen habe das Rennen ums Bundeskanzleramt zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz wieder gezeigt: „Eine Wahl wird am Wahltag entschieden.“

Mit Prognosen zum Wahlausgang am 8. Oktober hält sich Al-Wazir zurück: „Alle haben verstanden, es gibt einen Dreikampf um die Staatskanzlei – und dann schauen wir mal.“ Was mögliche Koalitionen angeht, erinnert er an „die Lehre aus den hessischen Verhältnissen 2008“: „Alle erklärten, mit wem sie auf keinen Fall wollten, und im Ergebnis ist alles explodiert, es gab Neuwahlen.“

Al-Wazir: „Ich fand die Konfrontation beeindruckend“

Aber mal weg vom rein Politischen. Da gibt es ja auch noch den „Offenbacher Bub“ Tarek Al-Wazir. Dass er früh mit seiner Mutter zu Demos gegen die Startbahn West am Frankfurter Flughafen mitgenommen wurde und dies zu seiner politischen Sozialisation gehört, war oft zu lesen. An was er sich aber mindestens ebenso gut erinnern kann, hat zwar auch ein wenig mit Politik, aber noch viel mehr mit dem Duft von Rindswurst zu tun: Der 13-jährige Tarek, der 1984 gegenüber dem alten MAN-Roland-Werk an der Senefelderstraße wohnte, erlebte hautnah die Folgen des großen Streiks der IG Metall für die 35-Stunden-Woche. Die Arbeitgeber hatten ausgesperrt, die Gewerkschafter verkauften aus einem Bus heraus „für ne Mack“ Rindswurst. Das lief über sechs Wochen, und der neugierige Nachbarjunge wusste den Vorläufer des heutigen Food-Trucks durchaus zu schätzen.

Das Interesse des späteren Politikers Al-Wazir zeichnete sich da schon ab: „Ich habe sehr viel mit den Arbeitern geredet. Ich fand die Konfrontation beeindruckend.“ Da verblassen fast die Sommer im Leonhard-Eißnert-Park mit den noch sprudelnden Wasserspielen oder im Wald auf der Rosenhöhe, die Wettrennen mit dem neuen Rad durch die noch durchgängig befahrbare Tulpenhofstraße. Ohne Helm versteht sich, dafür mit einer lärmenden Laufklingel, einem Gerät, zu dem der heutige Verkehrsminister sagt: „Ist nicht erlaubt.“

Der Sprung zurück in die Gegenwart seiner Heimatstadt fällt Al-Wazir leicht: „Offenbach entwickelt sich super, gerade wenn man die bitteren Seiten erlebt hat. Ich bin 1993 ins Stadtparlament gekommen, da hat Gerhard Grandke seine Liste der Grausamkeiten mit der Schließung zahlreicher Einrichtungen veröffentlicht.“ Jetzt habe sich das gedreht. Die Stadt und die Zahl der Jobs wachse, der Wohnungsbau laufe, Offenbach habe seine Chancen genutzt. Nicht zu vergessen – so viel Selbstlob gönnt sich der stellvertretende Ministerpräsident: Das Land habe 775 Millionen Euro Schulden übernommen. Dadurch sei die Stadt wieder handlungsfähig geworden und könne investieren. Das Land trage zudem etwa mit dem Neubau des Polizeipräsidiums oder der Hochschule für Gestaltung seinen Teil zur Entwicklung bei.

Im Alltagsgeschäft der Offenbacher Politik rede er nicht mit, versichert Al-Wazir, doch an bestimmten Punkten sei sein Rat gefragt. Das gelte nicht nur für die Grünen. „Ich habe nun mal die Rolle als direkt gewählter Abgeordneter, und es besteht ein gemeinsames Interesse, dass die Stadt vorankommt.“ Das gelinge auch deshalb so gut, weil Offenbach einerseits eine Großstadt sei, andererseits auch ein Dorf, in dem man sich seit Ewigkeiten kenne. Sorgenkind, da stimmt Al-Wazir zu, ist die Innenstadt. „Da kommen einem die Tränen“, sagt er. Und erinnert sich an die Zeiten als es Karstadt, Kaufhof, Peek & Cloppenburg, als es eigentlich alles gab. „Von den Läden meiner Kindheit und Jugend ist fast nichts mehr da.“ Aber das sei mittlerweile selbst in Frankfurt so. Man müsse die Innenstädte völlig neu denken, im Prinzip habe das in Offenbach nur ein wenig früher angefangen.

Al-Wazir: „Die Demokratie ist gefährdeter, als wir glauben“

Nicht rundum glücklich ist Al-Wazir mit der Umgestaltung des Marktplatzes. Insbesondere sei bei vielen noch nicht angekommen, dass dort Tempo 20 gelte. Im Übrigen sei ein solcher Umbau ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen sei. Auf dem Wilhelmsplatz habe es auch 25 Jahre vom ersten Podest für die Gastronomie bis zu den Pollern gedauert.

Und was ist die zentrale Botschaft des Wahlkreiskandidaten Tarek Al-Wazir an seine Wählerinnen und Wähler? Nach kurzem, pflichtgemäßem Zieren weist er zunächst darauf hin, dass er seit 1995 im Landtag sitzt, damit der Erfahrenste unter den Kandidaten sei. Zudem sei er seit zehn Jahren Minister, der zwar fürs ganze Land da sei, aber seine Heimatstadt besonders im Blick habe.

„Als ich 2018 den Wahlkreis zum ersten Mal gewonnen habe, war das ein sehr emotionaler Moment für mich, und ich habe das als echten Vertrauensbeweis empfunden“, sagt Al-Wazir. Er habe deshalb viel zurückgegeben. „Die Leute können sehen, dass da einer verlässlich und kontinuierlich arbeitet und nicht auf das kurze Feuerwerk setzt.“

Außerdem wünscht sich Tarek Al-Wazir einen fairen Wahlkampf. „Die Demokratie ist gefährdeter, als wir glauben – deswegen kommt es darauf an, dass sich auch die Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie engagieren. Und bei allen Unterschieden müssen die Politikerinnen und Politikern der demokratischen Parteien klar machen, dass sie gemeinsam für die freiheitliche Grundordnung kämpfen, und zwar jeden Tag“, sagt er.