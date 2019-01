Offenbach – Auch im Jahr 2019 kontrolliert die Polizei regelmäßig die Geschwindigkeit. In dieser Woche steht am Donnerstag, 10. Januar, eines ihrer Messgeräte am Hessenring in Fahrtrichtung Landgrafenring.

Auf dem Hessenring gilt Tempo 30; hier messen die Verkehrspolizisten mit Blick auf die Sicherheit der Bewohner, Mitarbeiter und Besucher in Höhe eines Seniorenwohnheims.