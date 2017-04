Polizei nimmt Verdächtigen nach Messerstichen fest

Offenbach - Die Polizei nimmt einen 18 Jahre alten Mann fest. Er soll mit einem Messer auf einen 34-Jährigen auf der Unteren Grenzstraße nahe dem dortigen P&R-Parkplatz eingestochen haben.

Schneller Fahndungserfolg für die Staatsanwaltschaft und die Polizei nach einem Angriff am frühen Freitagmorgen, bei dem ein Mann nahe dem Offenbacher Ostbahnhof durch Messerstiche verletzt wurde. Die intensiven Ermittlungen führten die Beamten zu einer Gruppe von mehreren Personen, aus denen sich ein junger Mann als dringend tatverdächtig für die Messerattacke herauskristallisierte. Der 18-Jährige wurde am frühen Sonntagabend in Heusenstamm von einer Streife im Rahmen einer Kontrolle erkannt und festgenommen. Ein Haftrichter in Offenbach sah heute den Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes als gegeben an und ordnete Untersuchungshaft gegen den jungen Mann an. Der mutmaßliche Täter befindet sich bereits in einer Haftanstalt, die Ermittlungen gehen weiter. (dr)