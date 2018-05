Polizei gelingt Coup gegen mutmaßliche Serien-Einbrecher

Offenbach - Der Polizei in Offenbach ist ein großer Schlag gegen banden- und gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahl gelungen. Bereits am Donnerstag vor Pfingsten nahm sie zwei mutmaßliche Täter vorläufig fest, durchsuchte Wohnungen und eine Bar und stellte Beutestücke, Schreckschusswaffen und Drogen sicher.

Wochenlang und umfangreich hatten Beamte des Polizeipräsidiums Südosthessen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls ermittelt, am Donnerstag nun konnte sie zwei mutmaßliche Täter im Alter von 22 und 25 Jahren vorläufig festnehmen, wie Pressesprecherin Andrea Ackermann heute mitteilt. Die Polizisten hatten mehrere Wohnungen sowie eine Bar durchsucht; auch Spezialeinsatzkräfte waren im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt (Zweigstelle Offenbach) und die Offenbacher Kriminalbeamten verdächtigen die beiden Festgenommenen sowie zwei 20 und 24 Jahre alte Männer, in diesem Jahr mindestens 16 Einbrüche in Geschäfte und Wohnungen in Offenbach sowie überregional begangen zu haben. Zu der Gruppe der insgesamt vier Beschuldigten, welche der Polizei allesamt als Mehrfach- und Intensivtäter bekannt sind, sollen noch zwei mutmaßliche Komplizen (24 und 29 Jahre) gehören.

Bei den Durchsuchungen am Donnerstag hatte die Kripo Beweismaterial sichergestellt, darunter laut Polizei augenscheinlich Beutestücke, aber auch zwei Schreckschusswaffen und Drogen. Die Beweisstücke werden derzeit ausgewertet.

Die Staatsanwaltschaft beantragte die richterliche Vorführung der 22- und 25-jährigen mutmaßlichen Täter und ordnete gegen beide Untersuchungshaft an. Gegen die Beschuldigten aus Offenbach werde darüber hinaus zu einer Vielzahl weiterer Einbrüche in Geschäfte und Wohnungen ermittelt, so die Polizei. (nl)

