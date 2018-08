Verwarnungen für Elterntaxis

Offenbach - Immer wieder kommt es auf Schulwegen zu gefährlichen Situationen, da Eltern ihre Kinder mit dem Auto direkt vor das Gebäude fahren.

Daher rückten die Beamten des 1. Polizeireviers in dieser Woche die Schulwegsicherung in ihren Fokus: Am Dienstag, Donnerstag und am Freitag fanden Geschwindigkeits- und Elterntaxi-Kontrollen unter anderem an der Waldschule im Brunnenweg, der Buchhügelschule, in der Goerdelerstraße und an der Friedrich-Ebert-Schule statt; unterstützt wurden die Beamten von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei.

„Wir haben zahlreiche Gespräche mit den Autofahrern und Eltern geführt, um diese für die Einhaltung der Tempolimits und der Halteverbote vor den Schulen und Kitas zu sensibilisieren“, berichtet Polizeioberkommissar Andreas Bauer. „Unsere Präsenz kam bei den Schulleitungen, vielen Eltern und auch bei den Anwohnern sehr gut an.“

Laut Bauer sprachen die Polizisten die meisten mündlichen Verwarnungen wegen Parkens im Halteverbot aus, wobei dies nicht bei allen Eltern auf Verständnis stieß. Der Oberkommissar betonte: „Die Parkverbotszonen dienen der Sicherheit aller Kinder und Lehrkräfte. Viele Anwohner haben uns berichtet, dass insbesondere um die Mittagszeit und bei Regen absolutes Verkehrschaos herrsche.“ Bauer weiß, dass er und seine Kollegen noch weitere Überzeugungsarbeit leisten müssen und kündigte an: „Wir sind auch in den nächsten Wochen unterwegs und werden zu Unterrichtsbeginn und zum Ende kontrollieren.“ (aa)

